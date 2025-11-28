Los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2025
C5N llevó a cabo la transmisión de la ceremonia, que tuvo lugar en el centro de eventos Goldencenter de la Ciudad de Buenos Aires, con conducción de Lizy Tagliani y Juan di Natale.
La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) entregó este jueves los Premios Martín Fierro de Cable 2025, con nominados en más de 30 categorías.
El evento, que premió la producción del año 2024, contó con la asistencia de más de 800 invitados, incluyendo a los protagonistas y miembros de APTRA, quienes fueron los encargados de elegir a los ganadores.
A las 21:20, subieron al escenario los conductores y recibieron al presidente de APTRA, Luis Ventura, quien dijo una breves palabras antes de que comenzaran a entregar los premios. "Una noche muy emotiva para mí, particularmente", reconoció el periodista, que destacó que se trata de "un premio que se ganó un lugar destacado".
Los ganadores de los Premios Martín Fierro de Cable 2025:
ENTREVISTAS
• +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
• Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
• Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
TEMAS MÉDICOS
• Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
• El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
• Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
DOCUMENTAL
• Cromañón: Cartas y Señales (TN)
• Hambre de Futuro (Micaela Urdinez – LN+)
• Menem Junior: La Muerte del Hijo del Presidente (Discovery Channel)
ARTE, MODA Y TENDENCIA
• ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
• La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
• Planeta urbano (Pía Slapka – IP)
DEPORTIVO
• ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
• La Vuelta (Rama Pantorotto, Martín Reich, Romi Scalora – Fox Sports)
• Última Vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DeporTV)
PROGRAMA ECONÓMICO
• Comunidad de Negocios (José Del Rio – LN+)
• La Ley de la Selva (Alejandro Bercovich – C5N)
• MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
AVISO PUBLICITARIO
• Infinia (YPF – Liebre)
• Shell — Campaña Aniversario 110 años (DON by Havas)
NOTICIERO
• El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
• El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
• TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
• Último momento (CRÓNICA HD)
CRONISTA/MOVILERO
• Adrián Salonia – (C5N)
• Manuel “Manu” Jove (TN)
• Rodrigo Porto (LN+)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
• Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
• Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
• Gps (Rolando Graña – A24)
• Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
• Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
LABOR PERIODÍSTICA DEPORTIVA
• Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)
• Gustavo Grabia (Presión Alta – TyC Sports)
• Morena Beltrán (Generación F – ESPN)
• Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)
MUSICAL (JAZZ/TANGO/FOLKLORE)
• Fiesta Gaucha (Daniel San Luis – América Sports)
• Jam Session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)
• Tango BA (V. Casauran, J. Copes, J. P. Güerri – Canal de la Ciudad)
PANELISTA
• Mariana Brey (C5N)
• Nicolás Pizzi (TN)
• Santiago Cuneo (Gps – A24)
MAGAZINE
• Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
• El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
• Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
• Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
• Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)
REVELACIÓN
• Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
• Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
• Juan Manuel Boccaci (TN)
COLUMNISTA ECONÓMICO
• Alfredo Zaiat (IP)
• Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
• Sofía Diamante (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
• Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
• Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
• Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
• Nelson Castro (El corresponsal – TN)
DEPORTES EXTREMOS
• Abriendo Pistas
• Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)
• Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)
• Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)
COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL (Empate)
• Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)
• Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
• Rodrigo Alegre (TN)
CULINARIO
• Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
• Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
• Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
• Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
• Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
• Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
• Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
AVISO INSTITUCIONAL
• Banco Nación — “Me Banco” (Lado C)
• Banco Provincia — “17 Millones” (La América)
• Betsson — “Cuidamos la pasión”
PRODUCTOR GENERAL
• Exequiel Darío Sanitz (TN)
• Facundo Pedrini (Crónica TV)
• Nicolás Boccache (C5N)
TURISMO Y TIEMPO LIBRE
• Aguas Abiertas (ESPN)
• El Turismo y la Hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)
• Vivir Viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)
PERIODÍSTICO DEPORTIVO
• ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
• Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
• TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
• Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
• Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
• Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
• Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
CULTURAL/EDUCATIVO
• Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)
• El Baúl de Charlie (Charlie López – TN)
• Los 7 Locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)
PROGRAMA PERIODÍSTICO
• A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
• ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
• Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
• ¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
• Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
PROGRAMA RURAL
• A Corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)
• Bichos de Campo (Matías Longoni – Metro)
• TN Campo (Eleonora Cole – TN)
COLUMNISTA POLÍTICO (Empate)
• Daniel Bilotta (LN+)
• Iván Schargrodsky (C5N)
• Esteban Godoy (CRÓNICA TV)
DE SERVICIOS
• El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
• Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
• Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
• Transición 2030 (Cata de Elía – A24)
INTERÉS GENERAL DIARIO
• +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
• Basta baby (Baby Etchecopar – A24)
• Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)
• La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)
MUSICAL (ROCK/ POP/ URBANA)
• Banda Soporte (Quiero)
• La Viola (Fernando Molinero – TN)
• Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
NOTICIERO DEPORTIVO
• Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)
• Deportv Central (Laura Couto, Diego Contreras – DeporTV)
• La Zona Central (Ariel Puente, Alejandro Wall, Cata Bonadeo – Fox Sports)
• SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)
SERVICIO INFORMATIVO
• A24
• C5N
• CRÓNICA TV
• TN
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
• Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)
• David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)
• Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)
• Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)
• Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)
• Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
• A24
• Canal de la Ciudad
• C5N
• TN