Huracán y Liniers definen los playoffs del Clausura en Ingeniero White

Huracán y Liniers se miden esta tarde para definir al ganador de los playoffs del Torneo Clausura de primera división de la Liga del Sur.

El partido se jugará desde las 17, con arbitraje de Juan Vega y contará con público visitante.

*Antecedes

En los dos enfrentamientos del Clausura se repartieron un triunfo por lado.

Por la séptima fecha, Huracán se impuso en cancha de Sansinena (fue local) por 2 a 0, con goles de Brian Scalco y Franco Pane.

Mientras que en la última jornada de la fase regular, Liniers ganó por 1 a 0 en el Alejandro Pérez, con tanto de tiro libre de Agustín Seisdedos.

*Cómo llegan

Huracán arribó a esta final luego de ser el mejor de la fase regular y tras dejar en el camino a Libertad, venciéndolo como local por 4 a 1 en semifinales.

Mientras que Liniers, tercero de la etapa clasificatoria, eliminó a Villa Mitre en El Fortín por penales (5 a 3), luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular.

*Cómo sigue

Si el vencedor es Huracán se quedará con el Clausura y disputará la final anual ante Bella Vista, que obtuvo el Apertura.

Si el que se impone es Liniers, volverán a medirse en una final extra en escenario neutral, ya que el Globo se ganó esa chance extra por ser el mejor de la fase regular en el segundo tramo.

De ese duelo, finalmente, saldría el rival de los Gallegos para definir al campeón de la temporada.