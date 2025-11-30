Veteranos de rugby de Universitario se reunirán a conmemorar el título 1974

Jugadores parados, desde la izquierda: Miguel Campoy, Luis Segurado, Carlos Descárrega, Miguel Cambiagno, José Veiga, Adolfo Bianchi, Héctor Maidana y el DT Tuminnello (buzo blanco). Sentados, desde la izquierda: Eduardo Salerno, Joaquín Damm, Ángel Mezquita, Oscar Goytía, Luis Taina, Carlos Fernández, Osvaldo Sorbi y Horacio Tejerina. Fotos: Archivo La Nueva.

La década del '70 del rugby bahiense comenzó con un reparto de campeonatos del Oficial de mayores entre Argentino y Sociedad Sportiva.

El Chancho (inició su participación en el ámbito URS en 1970 con la denominación "Argentino Sección Albatros", por la anexión del equipo Albatros a la institución azul) y Las Palomas compartieron el título en 1970, se repartieron las ediciones 1971 (Argentino) y 1972 (Sportiva), mientras que Argentino y Puerto Belgrano dividieron honores en la campaña 1973.

Era reciente en Argentino Sección Albatros la fórmula de "la bajadita" adquirida tras la visita a Curupaytí y dominaba el scrum en el ámbito de la Unión de Rugby del Sur.

Pero en 1974 algo comenzó a cambiar: Universitario encontró el camino para resolver el empuje del pack de Argentino y el domingo 13 de octubre lo derrotó en la última fecha del Oficial de Primera por 18-17, para consagrarse campeón de la temporada. Fue en un partido por la última fecha, que se jugó en La Coqueta (primera cancha de Sociedad Sportiva) y fue arbitrado por Hugo Fioravanti.

Universitario contó para ese cotejo decisivo con Cambiagno, Udi, Salerno, Bianchi, Campoy, Sorbi, Maidana, Descarrega, Tejerina, Mezquita, Taina, Goytia, Damm, C. Fernández y Segurado. Entrenador, José Alberto Tumminelo.

Argentino contó con A. Borromei, Valeriani, J. Quaglia, Subota, P. Quaglia, J. Borromei, Burgos, J. Legorburu, J.C. Legorburu, Greig, De la Riva, Cano, Cenoz, M. Vila, A. Vila, Angelo y Muxi. Entrenador, Raúl Donarl.

Los puntos del ganador fueron por try de Carlos Fernández (también anotó tres conversiones), José Veiga y Luis Taina. Argentino, que había ganado el primer tiempo 7-6, tuvo tries de Cano, Agustín Vila, Ángel Subota y dos conversiones de Juan Carlos Legorburu.

Si bien al año siguiente el Azul se desquitó, a partir de 1976 el Rojo sumó seis campeonatos más de forma consecutiva, estableciendo una supremacía que se proyectó en el tiempo.

La camada campeona del '74 se debía el reencuentro y homenaje por los 50 años desde el año pasado. Por eso el próximo sábado 6 de diciembre sus protagonistas realizarán un almuerzo en el quincho de Universitario en el complejo Héctor Gatica, donde el mismo día también se jugará el seven interno.

Oscar Rimondi encabezó la organización se este reencuentro, que lamentablemente tendrá entre los ausentes a quien fue el entrenador del plantel campeón, José Alberto Tumminello, fallecido el 11 de julio pasado a los 82 años.

"Queremos recordar ese campeonato, con esas personas. La fecha quedó condicionada a la espera de uno de ellos, Segurado, que está viviendo en España. Asi que medio que lo acomodamos para que él pueda venir y nos podamos reencontrar la mayor cantidad posible del plantel. También convocamos a gente que no está en la foto pero eran parte del equipo y a otros posteriores que no estaban muy lejos de aquel equipo, por caso Pepe Soriano el actual presidente de la URS", dijo Rimondi en diálogo con el equipo de El Diario Deportivo, programa de la sección Deportes de "La Nueva." que se emite vía streaming a través lanueva.com, de lunes a viernes desde las 14.

"Los integrantes de esa foto son los artífices de que al equipo de Universitario lo bautizaran como Las Pirañas. Era otro rugby, el try valía 3 puntos... Los cambios sólo se hacían si había alguna lesión, no como ahora. Se entrenaba martes y jueves y se jugaba los domingos", recordó.

Rimondi también recordó que mientras se desempeñó como jugador de Universitario, escribió crónicas periodísticas de rugby para "La Nueva Provincia".

