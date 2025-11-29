Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 30 de noviembre en Bahía
Según Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 24 grados centígrados.
El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 30 de noviembre una temperatura mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 24 para Bahía Blanca.
En la mañana el tiempo será fresco, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del sector Noreste. La visibilidad será buena.
Por la tarde el tiempo será templado e inestable con algunas precipitaciones. El viento tendrá intensidad leve del Noreste. El índice de radiación ultravioleta
estará normal. La visibilidad buena.
La noche será nubosa e inestable y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.
El tiempo en la región:
MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco, nuboso y húmedo. Descenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Este.
Temperatura 12/17.-
ZONA VENTANIA: Frío a templado con probables precipitaciones. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 10/19.-
GUAMINÍ: Nuboso y húmedo con períodos de precipitaciones por la tarde y escasa amplitud térmica. Descenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Este. Temperatura 13/16.-
VIEDMA Y PATAGONES: Fresco, nuboso y húmedo a templado con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento moderado del Noreste.
Temperatura 13/21.-
NEUQUÉN: Inestable con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento leve del Noreste y Este. Temperatura 16/22.