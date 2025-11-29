Pronóstico: así estará el tiempo el domingo 30 de noviembre en Bahía

El servicio de Satelmet pronostica para este domingo 30 de noviembre una temperatura mínima de 13 grados centígrados y una máxima de 24 para Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será fresco, nuboso y húmedo. El viento tendrá intensidad leve del sector Noreste. La visibilidad será buena.

Por la tarde el tiempo será templado e inestable con algunas precipitaciones. El viento tendrá intensidad leve del Noreste. El índice de radiación ultravioleta

estará normal. La visibilidad buena.

La noche será nubosa e inestable y se estima para media noche una temperatura de 16 grados centígrados.

El tiempo en la región:

MONTE HERMOSO Y PEHUEN – CO: Fresco, nuboso y húmedo. Descenso de temperatura. Viento leve con ráfagas de moderado del Noreste y Este.

Temperatura 12/17.-

ZONA VENTANIA: Frío a templado con probables precipitaciones. Poco cambio de la temperatura. Viento leve del Noreste. Temperatura 10/19.-

GUAMINÍ: Nuboso y húmedo con períodos de precipitaciones por la tarde y escasa amplitud térmica. Descenso de la temperatura. Viento moderado con ráfagas de regular del sector Este. Temperatura 13/16.-

VIEDMA Y PATAGONES: Fresco, nuboso y húmedo a templado con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento moderado del Noreste.

Temperatura 13/21.-

NEUQUÉN: Inestable con precipitaciones. Descenso de la temperatura. Viento leve del Noreste y Este. Temperatura 16/22.