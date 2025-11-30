Mundial 2026: los paquetes oficiales para vivir la fase inicial ya pueden ser tuyos

El Mundial FIFA 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, empieza a sentirse cada vez más cerca. Y para los hinchas que no quieren quedarse afuera, ya están disponibles los paquetes oficiales para presenciar la fase inicial del torneo, con servicios diseñados para resolver toda la logística del viaje.

Las propuestas incluyen diferentes duraciones según la experiencia buscada. El paquete de 3 noches está pensado para quienes quieren un viaje corto pero intenso: contempla alojamiento en hotel 3 estrellas, traslados hotel–estadio–hotel, asistencia al viajero, coordinación en destino y la entrada garantizada para un partido. El valor por persona en base doble es de USD 2490 + IVA y gastos, con opciones de hoteles 4 y 5 estrellas disponibles a un costo mayor.

Para quienes sueñan con vivir la Copa de manera más completa, el paquete de 12 noches ofrece entradas para tres partidos, alojamiento en hotel 3 estrellas, traslados incluidos y asistencia permanente. Su precio parte de USD 8200 + IVA y gastos, también con variantes de mayor categoría hotelera.

Para más información sobre tarifas actualizadas, disponibilidad de lugares y excursiones opcionales, podés comunicarte con Viajes La Nueva en Rodríguez 55 (Bahía Blanca) o llamando al 291 459 0099.También podés hacer consultas a través de su página www.viajeslanueva.com

Un punto importante: las ciudades donde se realizarán las estadías y los partidos se confirmarán una vez que la FIFA publique el fixture definitivo, ya que el Mundial 2026 se desarrollará en los tres países anfitriones y aún no están asignadas las sedes por selección. Las agencias entregarán la información precisa apenas quede oficializada.

Entre la expectativa por ver a los mejores equipos del planeta y la emoción de vivir un Mundial en vivo, estos paquetes ofrecen la tranquilidad de tener todos los servicios resueltos desde el primer momento. Para los fanáticos, la cuenta regresiva ya empezó… y la aventura puede comenzar hoy.