Un hombre que estuvo preso en Venezuela contó que conoció al argentino Nahuel Gallo

Renzo Huamanchumo Castillo, un hombre de nacionalidad peruana-estadounidense que estuvo preso en el penal El Rodeo 1, donde también permanece alojado el argentino Nahuel Gallo desde diciembre de 2024, reveló detalles de la situación que vive el gendarme argentino.

Huamanchumo Castillo pasó 300 días detenido, desde septiembre de 2024, en el mismo lugar a donde dos meses más tarde llegó Gallo. “Nahuel y yo estábamos muy cerca. Él estaba con un argentino israelí que necesita 15 pastillas diarias. Estuvo al lado mío y quiero que sepan cómo es la realidad”, narró.

El hombre relató que al principio solo escuchaba la voz de Gallo porque no tenían manera de verse las caras, pero luego a Nahuel lo trasladaron a una celda ubicada frente a la suya. “Solamente teníamos una ventana desde donde podía ver a la persona enfrente. Escuchábamos voces, pero no podíamos ver la cara. No fue hasta la semana dos que lo pusieron en la celda frente mío y pude ver a Gallo y completar lo que es él”, explicó.

Huamanchumo Castillo detalló que Gallo, “a pesar de todo, tiene un ánimo increíble” y que es “una persona muy orgullosa de ser argentino”. Y recordó cuando todos los detenidos decidieron entonar los himnos del país al que cada uno pertenece.

“Hubo una noche en que decidimos hacer algo diferente para hacer las cosas más difíciles a quienes nos tenían ahí. No nos dejaban hablar entonces comenzamos a cantar nuestros himnos y Gallo llegó a cantar”, reveló. El ciudadano peruano estadounidense recordó que “no nos podían callar” y destacó que “Gallo era una de las personas importantes en ese pasillo” donde se cruzaban las voces de todos.

“Todavía no puedo decir que estoy feliz o estoy en paz sabiendo que Nahuel y mi mujer están ahí. Los propios prisioneros políticos venezolanos, el mundo tiene que saber qué está pasando en Venezuela”, reclamó Huamanchumo Castillo.

El hombre llegó en septiembre del año pasado a Venezuela con la intención de pedirle allí casamiento a su pareja, Carolina Chirinos Zambrano, que sigue detenida. (Con información de Infobae)