Buscan testigos de un choque en el que falleció un ciclista

Familiares y amigos de Sebastián Pablo Schwab solicitaron la presentación de testigos del choque en el que ayer perdió la vida en un sector de Villa Rosas.

A través de las redes sociales, los hermanos de la víctima pidieron la colaboración de aquellos que puedan aportar información sobre el incidente vial ocurrido en un tramo de la avenida General Arias, entre Maestro Piccioli y Libertad.

Schwab se movilizaba en una bicicleta que colisionó contra un Ford Fiesta conducido por Fausto Ezequiel Álvarez (43).

El ocupante del rodado menor fue trasladado en código rojo al Hospital Municipal, donde se produjo su deceso como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

"Cualquier cosa que alguien nos pueda aportar seria muy importante", indicó Gisela, hermana de la víctima.