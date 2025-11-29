Femenino: 9 de Julio y Peñarol metieron lo mismo y son finalistas del Provincial de Clubes

El plantel de 9 de Julio, disfrutando tras la victoria.

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio derrotó a Regatas de San Nicolás, por 80 a 62, mientras que Peñarol hizo lo propio ante San Martín de Junín, 80 a 32, por las semifinales del Súper 4, y se convirtieron en finalistas del Provincial de Clubes de Mayores, en femenino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ambos partidos se disputaron en el gimnasio Domingo Robles, de Peñarol, en Mar del Plata, donde también se definirá el torneo, este domingo, a las 19.

Hasta el momento, en los dos partidos entre ambos, Peñarol (número 1 de fase regular), le ganó a 9 de Julio, en Bahía, 61 a 45 y en La Feliz, 55-38, por lo que el equipo orientado por Julián Turcato tiene el desafío de vencer a un durísimo rival.

Lo que pasó

9 de Julio quebró a las nicoleñas en el tercer cuarto, con parcial de 25-10, tras un primer tiempo que ganaba 35 a 31.

Cuarto jugadoras de 9 estuvieron en dos dígitos y fueron las principales responsables de la victoria.

Emilia Fernández sumó 14 puntos (6-7 en dobles y 2-3 en libres), más 4 asistencias, 3 recuperos y rebotes; Isabella Roldán completó 14 unidades (1-3 en triples, 4-7 en dobles y 3-4 en libres), más 8 recobres; Delfina Álves da Florencia aportó 12 puntos (1-3 en triples, 4-8 en dobles y 1-2 en libres), más 8 rebotes y 4 asistencias.

Mientras que Ileana Corvalán se despachó con 21 puntos, incluídos 5 de 11 en triples, más 6-6 en libres y Belén Tombesi colaboró con 8 recobres.

En Regatas, sobresalieron Roberta Perazzo, con 24 puntos (10-17 en dobles) y 7 rebotes, a la vez que Andrea Rébola terminó con 14 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

La síntesis:

Regatas (62): M. Brandi (6), M. Wolf (1), A. Rebola (14), R. Perazzo (24), M. Lassalle (2), fi; A. Perazzo (6), S. Quagliato (5), T. Hipólito (2), A. Zeballos, E. Sione, M. Fernández (2) y C. Lanzini. DT: Jorge Acosta.

9 de Julio (80): E. Fernández (14), I. Corvalán (21), D. Alves (12), M.B. Tombesi (4), I. Roldán (14), fi; M.V. Flores (6), A. Maurer (7), I. Larrasolo,T. Nieva, V. Martín, G. Haberkorn y A. Althabe (2). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Regatas, 15-19; 31-35 y 41-60.

Árbitros: Catalina Fulcheri (Junín) y Camila Malig Reales (Mar del Plata).

Cancha: Domingo Robles (Peñarol).