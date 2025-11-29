Femenino: 9 de Julio y Peñarol metieron lo mismo y son finalistas del Provincial de Clubes
El representante bahiense superó a Regatas de San Nicolás, 80 a 62, en Mar del Plata.
9 de Julio derrotó a Regatas de San Nicolás, por 80 a 62, mientras que Peñarol hizo lo propio ante San Martín de Junín, 80 a 32, por las semifinales del Súper 4, y se convirtieron en finalistas del Provincial de Clubes de Mayores, en femenino.
Ambos partidos se disputaron en el gimnasio Domingo Robles, de Peñarol, en Mar del Plata, donde también se definirá el torneo, este domingo, a las 19.
Hasta el momento, en los dos partidos entre ambos, Peñarol (número 1 de fase regular), le ganó a 9 de Julio, en Bahía, 61 a 45 y en La Feliz, 55-38, por lo que el equipo orientado por Julián Turcato tiene el desafío de vencer a un durísimo rival.
Lo que pasó
9 de Julio quebró a las nicoleñas en el tercer cuarto, con parcial de 25-10, tras un primer tiempo que ganaba 35 a 31.
Cuarto jugadoras de 9 estuvieron en dos dígitos y fueron las principales responsables de la victoria.
Emilia Fernández sumó 14 puntos (6-7 en dobles y 2-3 en libres), más 4 asistencias, 3 recuperos y rebotes; Isabella Roldán completó 14 unidades (1-3 en triples, 4-7 en dobles y 3-4 en libres), más 8 recobres; Delfina Álves da Florencia aportó 12 puntos (1-3 en triples, 4-8 en dobles y 1-2 en libres), más 8 rebotes y 4 asistencias.
Mientras que Ileana Corvalán se despachó con 21 puntos, incluídos 5 de 11 en triples, más 6-6 en libres y Belén Tombesi colaboró con 8 recobres.
En Regatas, sobresalieron Roberta Perazzo, con 24 puntos (10-17 en dobles) y 7 rebotes, a la vez que Andrea Rébola terminó con 14 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.
La síntesis:
Regatas (62): M. Brandi (6), M. Wolf (1), A. Rebola (14), R. Perazzo (24), M. Lassalle (2), fi; A. Perazzo (6), S. Quagliato (5), T. Hipólito (2), A. Zeballos, E. Sione, M. Fernández (2) y C. Lanzini. DT: Jorge Acosta.
9 de Julio (80): E. Fernández (14), I. Corvalán (21), D. Alves (12), M.B. Tombesi (4), I. Roldán (14), fi; M.V. Flores (6), A. Maurer (7), I. Larrasolo,T. Nieva, V. Martín, G. Haberkorn y A. Althabe (2). DT: Julián Turcato.
Cuartos: Regatas, 15-19; 31-35 y 41-60.
Árbitros: Catalina Fulcheri (Junín) y Camila Malig Reales (Mar del Plata).
Cancha: Domingo Robles (Peñarol).