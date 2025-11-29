Bahía Blanca | Sabado, 29 de noviembre

16.3°

Bahía Blanca | Sabado, 29 de noviembre

16.3°

Bahía Blanca | Sabado, 29 de noviembre

16.3°
Sociedad.

La Boca: Hallaron el cadáver de un hombre flotando en el río

Hay una investigación en curso. 

El cuerpo de un hombre fue hallado esta tarde flotando en aguas del río, a la altura del barrio porteño de La Boca, según confirmaron las autoridades.

El cadáver del sujeto fue divisado por algunos transeúnte, cerca del casino flotante. Poco después llegaron los bomberos a la interseccción de Pedro de Mendoza y Elvira Rawson de Dellepiane. También participa del operativo el SAME, cuyo personal constató el fallecimiento.

En tanto, Prefectura Naval informó que el hombre se habría arrojado al río, y su cuerpo fue hallado por una embarcación de esa fuerza.

De todas maneras, hay una investigación en curso. (NA)

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Deportes.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE