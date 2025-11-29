La Boca: Hallaron el cadáver de un hombre flotando en el río

El cuerpo de un hombre fue hallado esta tarde flotando en aguas del río, a la altura del barrio porteño de La Boca, según confirmaron las autoridades.

El cadáver del sujeto fue divisado por algunos transeúnte, cerca del casino flotante. Poco después llegaron los bomberos a la interseccción de Pedro de Mendoza y Elvira Rawson de Dellepiane. También participa del operativo el SAME, cuyo personal constató el fallecimiento.

En tanto, Prefectura Naval informó que el hombre se habría arrojado al río, y su cuerpo fue hallado por una embarcación de esa fuerza.

De todas maneras, hay una investigación en curso. (NA)