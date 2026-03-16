Entró en el segundo tiempo, se emocionó y salió: el dramático presente de un jugador de Colón

Darío Sarmiento era una de las máximas promesas del fútbol argentino y por eso Estudiantes lo vendió a mediados de 2021 a cambio de 6 millones de euros al City Group, pero por diversos motivos nunca pudo demostrar su potencial y pasó por Girona, Montevideo City Torque, Tigre, RFC Lüttich de Bélgica y Colón, donde hoy transita un dramático problema personal.

El extremo de 22 años se sumó esta temporada al Sabalero, tras dejar Bélgica debido a que su padre atravesaba una delicada situación de salud, la cual le impidió al joven estar enfocado en el fútbol y fue clave la contención que recibió en el conjunto santafesino.

Hace dos semanas, sus compañeros habían posado con una bandera para darle ánimo en la previa a un partido que rezaba: "¡Fuerza Darío!". El sábado, en la victoria por 1-0 frente a Acassuso por la fecha 5 de la Primera Nacional, Sarmiento hizo su estreno oficial en Colón, pero la emoción por la muerte de su padre le jugó en contra.

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El entrenador Ezequiel Medrán lo mandó al campo de juego a los 55 minutos en lugar de Lucas Cano, pero a los 87 dejó la cancha mientras lloraba y entró Emanuel Beltrán. Tras el encuentro, el DT explicó: “Viene trabajando de una manera especial por una situación familiar y lo hemos acompañado. Por momentos se sintió ahogado en el partido y coincidimos que lo mejor era el recambio”.

Tras el encuentro, en una rueda de prensa el propio Sarmiento reconoció que las emociones lo abrumaron dentro del campo de juego: “Tuve muchas emociones juntas por lo que pasó la semana pasada con mi viejo, eso me consumió bastante".

"Me hubiera gustado terminar el partido, pero creo que va a estar contento el viejito”, cerró la nota el pibe de Florencio Varela, a quien se lo vio visiblemente emocionado tras el fallecimiento de su padre.