Alerta amarillo por tormentas para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para la noche de este domingo. El aviso contempla a Bahía Blanca y toda la región, aunque la totalidad del territorio bonaerense estará bajo alerta durante la jornada, al igual que las provincias limítrofes.



Según el ente, el área podría ser afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones:

1- Evitá salir.

2- No sacar a basura y limpiar desagües y sumideros.

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

