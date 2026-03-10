Queja vecinal en Más Barrios: "La obra de desagüe está mal hecha"

Vecinas de calle Levalle al 300, en el sector de Más Barrios, denunciaron deficiencias en la obra de pavimentación y desagüe que lleva adelante la empresa Rimsol.

Según el reclamo, los trabajos actuales provocan inundaciones totales en la cuadra cada vez que se registran precipitaciones, una situación que aseguran no ocurría antes de la intervención.

En diálogo con La Nueva., las mujeres señalaron que la obra no habilita correctamente el escurrimiento del agua, lo que deriva en anegamientos que llegan hasta las puertas de las viviendas.

"Yo nunca tuve agua. La casa la hice mucho después de la inundación. Y el otro día que llovió un montón, tuvimos el agua hasta acá. Decí que hice la casa alta, porque si no tenía agua adentro", sostuvo Sasha.

Como medida paliativa, la firma contratista habría realizado una zanja sobre segunda Fitz Roy para intentar drenar el estancamiento, trasladando el problema de saturación hídrica a lo largo de la cuadra.

Y alñadió: "esa zanja la hicieron después del supuesto video que vieron. Le digo al muchacho: '¿Me podés tapar esa zanja así puedo sacar el auto? Porque el auto no arranca y lo tengo que arreglar'. Nunca vinieron. Si vienen, me van a tener que ayudar a empujarlo ellos, se van a tener que meter en el barro ellos, yo no me voy a meter."

Entre los puntos principales del reclamo se destaca que la nueva infraestructura de desagüe no estaría operativa o presentaría errores de nivelación que impiden la salida del agua.

Los frentistas afirman que la calle nunca sufrió inundaciones de este tipo previamente, con excepción de eventos climáticos extremos históricos. El impacto domiciliario es inmediato, dificultando el ingreso y egreso de los hogares y afectando la movilidad de todas las familias de la zona.

Ante esta situación, los afectados exigen una revisión técnica de la obra y una solución definitiva por parte de la empresa responsable y de las autoridades municipales encargadas de la supervisión de los trabajos.

Cintia, otra de las vecinas del sector, dijo que "ayer lo que empezamos a hacer con mi vecina, agarramos secadores y palas, y empezamos a profundizar un poquito más la zanja como para que empiece a desbotar. Se fue bastante el agua, pero estuvimos tres horas a pala".

"Jamás hubo un problema de que se inunde tanto. Para ir a trabajar tengo que salir con bolsas en los pies. La empresa viene, trabaja, hace lo que tiene que hacer y se va. La solución para nosotros es que asfalten acá también, porque si no va a seguir siendo lo mismo".