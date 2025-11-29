Caso Micaela García: uno de los implicados volverá a ser acusado por el femicidio

La Justicia de Entre Ríos rechazó un nuevo planteo de la defensa de Néstor Pavón, uno de los implicados en el femicidio de Micaela García, y confirmó que deberá afrontar un segundo juicio como presunto coautor del crimen.

El recurso cuestionaba la validez de volver a juzgarlo y alegaba una violación al principio de ne bis in idem, que establece que una persona no puede ser juzgada ni sancionada dos veces por el mismo hecho, una vez que ya existe una sentencia firme sobre ese caso.

Sin embargo, tanto la Procuración General provincial como los tribunales intervinientes sostuvieron que ese argumento “carece de sustento”, ya que no existe una sentencia firme sobre su responsabilidad y que la resolución anterior presentó “vicios esenciales” en la valoración de la prueba.

Pavón había sido condenado en 2019 a cinco años de prisión por encubrimiento agravado, fallo que luego fue anulado por la Cámara de Casación de Entre Ríos y más tarde revisado por la Corte Suprema, que en 2024 ordenó un nuevo juicio con perspectiva de género, al advertir inconsistencias en la forma en que se analizaron elementos claves de la causa.

De acuerdo con los dictámenes recientes, esas falencias habilitaron a que Pavón sea nuevamente sometido al debate oral, esta vez acusado de secuestro, abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado en coautoría, cargos más graves que los del expediente original.

Con este rechazo, la causa avanza hacia la conformación del tribunal que llevará adelante el juicio.

La Ley Micaela

Es una ley argentina sancionada en 2018 que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en todos sus niveles y jerarquías. Lleva el nombre de Micaela García, una joven activista víctima de femicidio, y su objetivo es transversalizar la perspectiva de género en la función pública para prevenir la desigualdad y la violencia. (N/A)