Centro de datos evocando los tradicionales silos industriales

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Los nuevos tiempos generan nuevos usos, tipologías desconocidas. Así como en algún momento alguien se preguntó cómo debía ser la estética de un banco o de un rascacielos, hoy hay una búsqueda para los lugares relacionados con las necesidades tecnologicas.

Es el caso de la obra diseñada por el estudio parisino Carl Fredrik Svenstedt, para lojar un centro de datos en Suecia, resuelto con estructuras semejantes a silos, construidas con piedra estructural.

Svenstedt desarrolló una propuesta denominada Stone Clouds, y ha recibido la aprobación para construir uno en Estocolmo.

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Stone Cloud se fabricará con paneles estandarizados de granito estructural, elegidos por su alta resistencia a la compresión y menor huella de carbono.

Al utilizar materiales sostenibles, se espera reducir el impacto ambiental de estos centros de datos, capaces de consumir gran cantidad de energía y agua.

Las formas

"Los muros macizos aportan inercia para estabilizar las temperaturas a lo largo de las estaciones, a la vez de garantizar la seguridad y la solidez de estos sitios", detalló Svenstedt.

Las dos torres de forma ovalada encerrarán los núcleos con servidores, mientras que el espacio curvo circundante contendrá conductos de acceso, suministro y refrigeración.

Los volúmenes cilíndricos se ubican sobre una base triangular, que contendrá el equipamiento eléctrico y mecánico, una planta de recuperación, una sala de mantenimiento y oficinas.

El centro tiene una silueta que recuerda a los silos como edificios industriales, con la intención además que la estructura fuera adaptable a otras funciones en el futuro, ctanto para expandir su uso actual como para cambiar de programa.

Svenstedt espera construir Stone Clouds en toda Europa. "Podemos construirlos mejor, tanto como edificios más eficientes como una presencia que pueda integrarse en nuestro paisaje y cultura, como castillos históricos, catedrales y fábricas".