Lo descubrieron cuando escapaba con dos reposeras

Un joven fue arrestado esta madrugada por la policía luego de que sustrajera dos reposeras del interior de una vivienda ubicada en la zona de Tiro Federal, informaron fuentes oficiales.

Desde el Comando de Patrulla indicaron que el hecho se produjo a las 4:30, cuando los efectivos interceptaron en la zona de Sócrates al 1.300 a Thiago Joel Contreras, de 18 años de edad.

Mencionaron que el sujeto se apoderó de los elementos sin ejercer violencia en la propiedad, por lo que la causa fue caratulada como tentativa de hurto y le dieron intervención a la fiscalía de flagrancia.