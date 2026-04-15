Reinauguraron los laboratorios de Química en la Escuela Técnica N°1 de Ingeniero White

Fueron reinaugurados este miércoles los laboratorios de Química en la Escuela de Enseñanza Técnica N°1 de Ingeniero White, que se concretaron con aportes de la empresa Profertil en coordinación con el Municipio de Bahía Blanca.

La obra optimizará las condiciones de seguridad y trabajo, y acompañará las trayectorias educativas de más de 1.000 estudiantes que transitan diariamente esta institución.

En referencia a esta puesta en valor integral de espacios centrales para la formación técnica, el aprendizaje práctico y el desarrollo de futuros técnicos y técnicas, el jefe comunal Federico Susbielles destacó que “es movilizante, 13 meses después de un momento tan duro, tan complejo, empezar a recorrer lugares y que estén mejor que antes de la inundación”.

“Estas obras no hubieran sido posibles sin compromiso de Profertil, empresa que estuvo acompañando a la comunidad y a las instituciones lo cual agradezco y valoro”, dijo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asimismo, expresó que “esta es en una de las principales instituciones educativas de nuestro distrito, que tiene una gran tradición. Me parece que invertir en equipamiento, no sólo mejorará la capacidad educativa, sino que, junto con la labor docente, será una gran guía para nuestros estudiantes”.

Por su parte, el gerente general de Profertil, Marcos Sabelli, agradeció al Municipio “esta posibilidad de participar, por permitirnos ser parte de este proyecto”.

“Para nosotros es fundamental la educación técnica. Y por eso comenzamos a interiorizarnos de las necesidades de este colegio y luego de recorrer y analizar, decidimos encaminarnos en esta propuesta que hoy celebramos junto a toda la comunidad de Ingeniero White”, sostuvo.

Por su parte, el inspector Regional de Educación Claudio Martini, sostuvo que “aquellos que tienen ese lugarcito y que ponen la mirada en la escuela, ponen la mirada también en la patria”.

Finalmente la directora del establecimiento educativo, María Lucrecia Quevedo, deseó “que “se disfrute mucho esta posibilidad casi única de estrenar laboratorios impecables, seguros y de primera calidad”.

Participaron también de esta reinauguración el presidente del CGPBB, Santiago Mandolesi Burgos; la inspectora Jefe Distrital Bahía Blanca, Julieta Conti, y la presidenta del Consejo Escolar, Marina Cano, entre otros funcionarios, concejales, y miembros de la comunidad educativa y de la firma Profertil.