Los equipos de la ABH juegan los Campeonatos Regionales por la Provincia

Equipos y clubes de las Asociación Bahiense de Hockey jugarán desde hoy y hasta el domingo, en distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, los Campeonatos Regionales que organiza la Confederación Argentina.

El hockey local estará representado por 11 combinados de 8 instituciones de nuestro medio.

Dos de ellos lo harán en Caballeros, con Universitario y El Nacional, en el CRC "A" que se disputará en Mar del Plata.

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Y los restantes se presentarán en Damas, con Argentino (CRC "A"); El Nacional "A" y Sportiva "A" (CRC "B"); Villa Mitre, Sportiva "B", Puerto Belgrano e Independiente de Coronel Dorrego (CRC "C") y Palihue y Sporting (CRC "E").

*Campeonato Regional "A"

-En Damas

Argentino será el representante de la ABH en el CRC "A" de Damas, que se disputará en Mar del Plata.

La competencia estará dividida en dos zonas de cuatro equipos y el Azula integrará el Grupo A.

Esta mañana, el Chancho debutará ante Los 50 de Tandil desde las 15.20.

Mientras que mañana tendrá doble programación, midiéndose ante Trinity y Universitario de Mar del Plata, desde las 11.40 y a partir de las 19.40.

-En Caballeros

Universitario y El Nacional jugarán el CRC "A" en la rama masculina, que también tendrá su sede en Mar del Plata.

Los equipos de nuestra ciudad, además, compartirán la Zona "B".

De hecho, el debut será con el clásico, cuando se midan hoy a las 12.20.

Luego el albirrojo chocará ante Independiente de Tandil (mañana a las 10.40) y frente a Libertad de Mar del Plata (mañana a las 16.30).

Mientras que el Celeste mañana invertirá rivales, chocando primero ante Libertad (a las 10.40) y luego contra Independiente (a las 16.30).

*Campeonato Regional "B"

El Nacional "A" y Sociedad Sportiva "A" saldrán a la cancha en Junín, para el CRC "B" de Damas.

Los equipos de bahienses compartirán la Zona B, junto con Social de Junín y Los Miuras de Tandil.

El debut del Celeste será ante las juninses, desde las 13.20.

Mientras que Las Palomas cruzarán ante las tandilenses, a las 15.

El viernes, en tanto, Nacio irá ante Los Miuras, a las 10, y el Blanco ante Social, a las 11.40.

Luego cerrarán la jornada enfrentándose a las 19.40.

*Campeonato Regional "C"

Con sede en nuestra ciudad, el CRC "C" de Damas tendrá a 4 equipos de la ABH en acción.

Todo el certamen se disputará en cancha de Villa Mitre, en el Complejo La Ciudad.

En la Zona A estará Puerto Belgrano, que hoy debutará ante Barrio Norte de América desde las 9.

Luego, a las 18.40, el equipo de la Base se medirá ante Polideportivo Villa Gesell.

Mañana, en tanto, Puerto cerrará la primera fase ante Instituto Albert Einstein de Mar del Plata, a las 14.

En la Zona B estará el local Villa Mitre, Sociedad Sportiva "B" e Independiente de Coronel Dorrego.

Hoy a las 12.20 se medirán el tricolor y las Palomas.

Mientras que el Rojo irá ante Lobos Athletic Club, el otro integrante del grupo, a las 14.

El viernes, a las 9, Sportiva abrirá el día ante Lobos a las 9, y cruzarán Villa Mitre e Independiente, a las 10.40.

Por la tarde, en tanto, la Villa se medirá ante Lobos, a las 17, y el Rojo y el Blanco cerrarán el día a las 18.40.

*Campeonato Regional "E"

En Lincoln, Palihue y Sporting de Punta Alta saldrán a la cancha para el CRC "E" femenino.

El albiverde integrará la Zona D y hoy hará su estreno ante Saladillo, desde las 19.20.

Mañana, en tanto, cruzará ante Linqueño, a las 10.10.

El equipo puntaltense, por su parte, ocupará la Zona B y debutará ante Comercial de Mar del Plata, a las 16.

Mientras que el viernes chocará ante Atlético Roque Pérez, a las 10.10.

Luego, por la tarde, se armaron los cruces de playoffs y el cuadrangular.