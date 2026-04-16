Napostá llega con espalda para visitar a Pacífico; hay otros cuatro partidos y uno se postergó, por la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

Se disputarán cinco de los seis partidos programados originalmente correspondientes a la quinta fecha de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", la cual asoma con cruces que podrían resultar parejos, siendo el destacado en cancha de Pacífico, donde el verde recibirá al invicto Napostá.

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En los otros encuentros, todos desde las 21, se enfrentarán Olimpo-Estudiantes, en el Norberto Tomás, Bahiense del Norte-Estrella, en el Manu Ginóbili, Barrio Hospital-Pueyrredón, en La Curtiembre e Independiente-Liniers, en el Raúl y Néstor Barral.

Mientras que pasó al lunes 27 del corriente L.N. Alem-Villa Mitre, por motivos personales -viaje- del entrenador verdirrojo, Hernán Jasen, quien agradeció la buena predisposición de su colega Emiliano Menéndez y de la Asociación Bahiense.

Pacífico-Napostá

Pacífico intentará defender su localía, donde ganó en las dos oportunidades que jugó, anotando 77 y 78 puntos, respectivamente, mientras que perdió dos de visita, recibiendo 88 y 87.

Napostá, por su parte, llega tonificado por sus cuatro victorias, que las logró anotando 80 o más y, también, con 67 puntos los otros dos.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Néstor Schernenco y Marcelo Gordillo.

Novedades: el verde tiene plantel completo y Napostá no tendrá nuevamente a Ramiro Heinrich (viaje de bodas).

Olimpo-Estudiantes

Olimpo se impuso en los dos juegos disputados en el Norberto Tomás y viene de perder ante Estrella. El albo, por su parte, lleva 3-1, ganando en el Casanova y en Villa Mitre.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Sebastián Arcas, Sam Inglera y Joel Schernenco.

Novedades: el aurinegro aún no puede contar con Gaspar Mariezcurrena (desgarro en un isquiotibial), mientras que en el albo continúan afuera Sebastián Ranieri (lesión en la espalda baja) y Jerónimo Mitoire, quien cumple hoy su sanción de dos fechas.

Bahiense-Estrella

Bahiense del Norte y Estrella es el único partido entre dos que ganaron la última fecha. En sus tres victorias, el tricolor anotó por arriba de los 80 puntos. El auriazul, en tanto, festejó en los dos de local y cedió en los dos afuera.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Juan Gabriel Jaramillo y Ariel Di Marco⁩.

Novedades: el tricolor continúa sin los lesionados Augusto Lamonega, Bruno Lozano y Tobías Amatte. En el auriazul, en tanto, el plantel está completo.

Independiente-Liniers

Independiente se impuso en las dos oportunidades que jugó como local y cayó en ambas afuera. El Chivo, por su parte, fue el último en ganar y lo consiguió en suplementario ante Barrio Hospital.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Sebastián Giannino y Joaquín Irrazábal.

Novedades: en el viola no juega nuevamente Matías Ponzoni (dolores lumbares) y en el Chivo se vuelve a cambiar Nicolás Quiroga e ingresará si es necesario, ya recuperado del esguince de tobillo.

Barrio Hospital-Pueyrredón

Barrio Hospital ya disputó dos partidos que necesitaron de tiempo suplementario y perdió ambos: el primero y el último. Su única victoria fue de local. Por su parte Pueyrredón, que viene creciendo, triunfó en las últimas dos presentaciones.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Alejandro Vizcaino, Mariano Enrique y Juan Agustín Matías.

Novedades: Esteban Benedetti salió lesionado en una rodilla durante el último partido y tiene que hacerse una resonancia, por lo que no jugará en Barrio Hospital. Por el lado de Purre, por los próximos 15 días Gonzalo Sagasti no podrá jugar, a raíz de una lesión en una mano.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (4-0), 8 puntos

2º) Estudiantes (3-1), 7

2º) Bahiense (3-1), 7

4º) Pueyrredón (2-2), 6

4º) Pacífico (2-2), 6

4º) Independiente (2-2), 6

4º) Estrella (2-2), 6

4º) Olimpo (2-2), 6

9º) Villa Mitre (1-3), 5

9º) Liniers (1-3), 5

9º) L.N. Alem (1-3), 5

9º) Barrio Hospital (1-3), 5