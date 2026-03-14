Quedó detenido por manosear a una mujer en un colectivo de larga distancia

Un hombre fue arrestado esta madrugada por la policía de Adolfo Gonzales Chaves acusado de manosear a una mujer en un micro de larga distancia, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento se produjo alrededor de la 1, cuando los efectivos abordaron el micro de la empresa Plusmar en el kilómetro 450 de la ruta 3.

Los voceros indicaron que la víctima, de 27 años y oriunda de la localidad de Tristán Suárez, avisó a los conductores de la unidad que el acusado le había efectuado tocamientos en partes íntimas.

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Los choferes procedieron a detener el colectivo (tenía como destino Buenos Aires) y dieron aviso al teléfono de emergencias 911, por lo que poco después arribó un móvil policial al lugar.

El sujeto, identificado oficialmente como Ángel Alberto Arrigoni, de 45 años y con domicilio en Necochea, fue aprehendido por el delito de abuso sexual simple y puesto a disposición de la fiscalía chavense.

En tanto, las fuentes agregaron que sobre el sujeto pesaba un pedido de paradero activo elevado por el Juzgado de Paz de Balcarce.