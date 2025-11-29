Críticas de la Sociedad Argentina de Inmunología por la presentación en Diputados

La Sociedad Argentina de Inmunología (SAI) emitió un comunicado manifestando su "profunda preocupación" ante la realización del evento "¿Qué tienen realmente las vacunas?" en la Cámara de Diputados, al considerar que la actividad promovió afirmaciones "carentes de sustento científico" que ponen en riesgo la salud pública.

La comunidad científica repudió que el Congreso haya sido la sede de un debate que "desestima la voz experta" y degrada el consenso sanitario que ha caracterizado al país.

El riesgo de reemergencia de enfermedades

La SAI alertó que la realización de este tipo de eventos es un hecho de "extrema gravedad" debido al contexto sanitario actual:

Baja Cobertura: Argentina enfrenta un descenso abrupto en las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación, lo que compromete la inmunidad comunitaria.

Rebrote: Esta situación favorece la reemergencia de enfermedades previamente controladas, citando casos confirmados este año de sarampión y tos convulsa (coqueluche), además de la amenaza de poliomielitis.

La sociedad científica sostuvo que las vacunas son una política de Estado —gratuitas y obligatorias— y que su éxito ha contribuido a que el sistema de salud argentino sea reconocido como un ejemplo en la región.

El comunicado finaliza reafirmando un mensaje claro basado en evidencia: "Las vacunas constituyen una herramienta central de la salud pública, son seguras, efectivas y esenciales para proteger la vida", y condenando las prácticas que buscan polarizar a la opinión pública de manera dañina e innecesaria. (N/A)