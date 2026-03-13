Cayó en Bolivia uno de los narcos más buscados del continente

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, uno de los criminales más buscados de Sudamérica, fue capturado este viernes en Bolivia durante un operativo policial en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra

La detención se produjo durante la madrugada tras un amplio despliegue de fuerzas de seguridad bolivianas. Fue expulsado de inmediato a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, confirmó que el procedimiento concluyó con la “aprehensión y expulsión” del ciudadano uruguayo en cumplimiento de una orden emitida por la justicia estadounidense.

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Tras su captura, Marset fue trasladado al aeropuerto de Santa Cruz, donde agentes de la policía boliviana lo entregaron a efectivos de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense.

De acuerdo con las autoridades, el operativo no dejó heridos y permitió también la detención de cuatro personas que integraban el círculo de seguridad del capo narco: tres hombres y una mujer. Durante todo el procedimiento, el uruguayo “mantuvo silencio”, indicaron desde el gobierno boliviano.

Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023, cuando logró escapar de un megaoperativo policial que buscaba detenerlo en Santa Cruz de la Sierra.

Marset fue capturado en Santa Cruz de la Sierra

Desde entonces, los investigadores sospechaban que se movía entre Venezuela, Paraguay y Brasil, mientras mantenía una red criminal dedicada al tráfico internacional de cocaína.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por datos que permitieran dar con su paradero. Las autoridades estadounidenses lo consideraban uno de los principales objetivos en la lucha contra el crimen organizado en el Cono Sur.

Según investigaciones de la justicia norteamericana, Marset encabezó una organización que movilizó al menos 16 toneladas de cocaína hacia Europa.

El Departamento de Justicia estadounidense también lo acusó en 2025 de lavar dinero del narcotráfico a través del sistema financiero de Estados Unidos. (TN)