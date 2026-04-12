Nahuel Gallo participó de una carrera para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo encabezó una actividad en Buenos Aires donde volvió a poner el foco en la situación de los detenidos en Venezuela y reclamó la liberación de los presos políticos extranjeros que aún permanecen encarcelados.

El exdetenido, que estuvo más de un año privado de su libertad, participó de una corrida simbólica en la que buscó generar conciencia sobre el tema.

Gallo aprovechó la actividad para visibilizar su experiencia y remarcar que su caso no es aislado. Durante su intervención, advirtió que todavía hay ciudadanos de distintos países detenidos en cárceles venezolanas en condiciones similares a las que él atravesó, muchas veces sin procesos judiciales claros ni garantías legales.

El gendarme había sido arrestado en diciembre de 2024 al ingresar a Venezuela y permaneció detenido durante 448 días, en un caso que generó tensión diplomática entre ambos países y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos.

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Tras su liberación en marzo de 2026, decidió impulsar distintas acciones públicas para mantener vigente el reclamo.

En ese contexto, Gallo insistió en que la comunidad internacional debe continuar presionando para lograr la liberación de quienes siguen detenidos.

Distintos organismos y reportes sostienen que aún quedan cientos de presos políticos en Venezuela, pese a las excarcelaciones parciales realizadas en los últimos meses. (NA)