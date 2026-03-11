El gendarme Nahuel Gallo se reunió con familiares de Germán Giuliani, el argentino que sigue preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo se reunió con familiares de Germán Giuliani, el argentino que sigue detenido en Venezuela. Lo informó una de las hermanas del abogado que sigue retenido en el país caribeño.

En ese encuentro, se informó, que la hermana del abogado encarcelado en el país sudamericano le pidió que siga reclamando por su liberación.

"Un encuentro que yo no tuve la oportunidad de participar pero sí mi hermana y mi cuñada Virginia Rivero junto a Nahuel Gallo, que ya está al tanto de que quedó un argentino solo en Venezuela", dijo la mujer en la cuenta de IG dedicada a su hermano (libertad_a_germangiuliani).

En su mensaje, acompañada por una fotografía del encuentro, afirmó: “Pedirle que siga alzando la voz por todos los que quedaron allá, sus compañeros del Rodeo 1 y por mi hermano, Germán Giuliani. ¡Que lo sume a sus pedidos!”.

“La solidaridad bien entendida comienza por casa, dicen. Apelo a la solidaridad. Y agradezco tener a Nahuel entre nosotros. Admiro su fortaleza. María Alexandra Gómez (pareja de Gallo) sabe de que se trata y entiende los procesos su ayuda es fundamental. ¡Tengo que seguir pidiendo por la liberación de Germán Giuliani! ¡Libertad a todos ya!“, concluyó.

Se recuerda que Germán Giuliani sigue detenido en Venezuela donde fue detenido en mayo de 2025. Entonces, el ministro del Interior y Justicia Diosdado Cabello aseguró que el abogado argentino fue arrestado cuando estaba en una embarcación junto a un narcotraficante serbio en el mar Caribe.

Germán Giuliani permanece retenido ilegalmente en Venezuela

Por otro lado, Gallo fue liberado el 1 de marzo después de permanecer más de 14 meses detenido e incomunicado en una prisión de Venezuela. Su liberación se logró tras una mediación de la Asociación de Fútbol Argentina y su par venezolana con la presidenta Delcy Rodríguez.

El nuevo gobierno chavista aprobó una ley de amnistía en febrero. El Foro Penal, que monitorea las excarcelaciones, dijo que 670 presos políticos fueron liberados desde el 8 de enero en Venezuela. (TN)