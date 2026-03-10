El gendarme Nahuel Gallo habló con María Corina Machado luego de sus 448 días preso en Venezuela

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estuvo 448 días preso en Venezuela, habló por teléfono con la líder opositora venezolana y premio Nobel de la paz, María Corina Machado.

Lo informaron este miércoles la activista venezolana Elisa Trotta y el Comando Venezuela, la plataforma de la oposición antichavista liderada por Machado.

Gallo fue liberado el 1 de marzo tras pasar más de 14 meses detenido e incomunicado en una prisión de Venezuela.

En su cuenta de X, Trotta dijo que “hoy Nahuel Gallo y (su pareja) María Alexandra Gómez conversaron con María Corina Machado y su equipo”.

“Es una alegría verlo libre, como libres deben ser todos quienes hoy siguen secuestrados en Venezuela”, afirmó.

Además, la plataforma opositora Comando Venezuela publicó tres fotografías sobre el momento de la llamada.

Gallo se encuentra realizando distintos chequeos médicos para monitorear su estado de salud tras su liberación de la cárcel conocida como El Rodeo I, en las afueras de Caracas.

El gendarme fue liberado tras una mediación de la Asociación del Fútbol Argentino ante sus pares de Venezuela. (TN)