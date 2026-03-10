Cuánto se puede transferir entre cuentas en marzo de 2026

Los limites entre cuentas están pautadas por el organismo (Foto Redes)

Las transferencias entre cuentas propias son operaciones habituales entre usuarios de bancos y billeteras virtuales. Sin embargo, cuando los montos superan ciertos valores, las entidades financieras deben informar esos movimientos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para marzo de 2026, el organismo mantiene los límites vigentes para el régimen informativo que involucra a cuentas bancarias, billeteras virtuales y plataformas financieras.

Cuáles son los topes para transferencias entre cuentas propias

De acuerdo con la normativa vigente, las entidades deben reportar movimientos cuando se superan determinados montos durante el período mensual.

Los límites establecidos son:

Personas físicas: movimientos iguales o superiores a $50.000.000.

Personas jurídicas: movimientos iguales o superiores a $30.000.000.

Además de las transferencias, el régimen también contempla el saldo final mensual de las cuentas. Si al último día hábil del mes el saldo supera esos valores, la información también debe ser reportada.

En estos casos se toman en cuenta todos los movimientos registrados, tanto ingresos como egresos.

Qué ocurre con transferencias en dólares o criptomonedas

Cuando los movimientos se realizan en moneda extranjera, los importes deben convertirse a pesos para determinar si superan los límites establecidos.

Para realizar esa conversión se utiliza la cotización tipo comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente al cierre del último día hábil del mes informado.

En el caso de criptomonedas o activos digitales, también se debe realizar la conversión a pesos. Para ello se toma el último valor de cotización tipo comprador disponible al cierre del período mensual.

Qué información deben presentar si se superan los montos

Cuando se registran operaciones que superan los topes establecidos, las entidades alcanzadas por el régimen informativo deben reportar distintos datos vinculados a las cuentas.

Entre la información requerida se incluyen:

Tipo y número de cuenta

CBU o CVU

Identificación de los titulares o integrantes de la cuenta

Montos totales de ingresos y egresos

Saldo final mensual registrado al último día hábil

Estos datos forman parte del sistema de control que el organismo utiliza para el seguimiento de operaciones financieras.

Recomendaciones al transferir dinero entre cuentas propias

Al realizar transferencias entre cuentas del mismo titular, es recomendable tener en cuenta algunas cuestiones para evitar inconvenientes.

Entre ellas:

Conocer los límites establecidos por ARCA y los topes diarios de cada banco o billetera virtual.

Poder justificar el origen de los fondos, incluso si el dinero se mueve entre cuentas propias.

Responder a los pedidos de información que puedan realizar las entidades financieras.

Si el banco o la billetera virtual solicita documentación y no se presenta, la operación podría derivar en un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).