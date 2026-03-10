Ofensiva de LLA para bajar tasas municipales: cuáles son los proyectos para Bahía

"En Bahía Blanca acompañamos la iniciativa provincial de La Libertad Avanza que tiene como objetivo reducir trámites y tasas municipales", afirmó esta mañana el concejal de ese espacio, Mauro Reyes.

La propuesta de LLA es bajar la carga fiscal en 116 distritos bonaerenses, bajo la idea de que el presidente Javier Milei viene disminuyendo impuestos y que se requiere el acompañamiento de provincias y comunas para que todo redunde en el bolsillo de los contribuyentes.

Según Reyes, el bloque libertario local apuntará a dos temas. El primero es sobre la creación de un Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes.

"El objetivo es que aquellas empresas pequeñas, emprendedores y trabajadores independientes abonen un solo tributo unificado y no varias tasas y contribuciones, eliminando trámites innecesarios, aumentando la eficiencia del Estado Municipal y bajando el costo que enfrenta cada contribuyente", explicó a este diario.

El concejal y economista sostuvo que ese régimen ya se aplica en otros municipios Tres de Febrero "con éxitos y efectos positivos generales".

El segundo ítem apunta a la reducción de la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene en el rubro "Venta al por menor en hipermercados” del 27‰ al 9,6‰ (debe leerse "por mil", no por ciento) sobre los ingresos brutos devengados.

"Esta reducción tiene como objetivo una menor carga para los contribuyentes que tendrá sin dudas un impacto directo disminuyendo el precio final al consumidor en Hipermercados", dijo el edil.

La semana pasada, el diputado nacional y titular de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, declaró que "los bonaerenses pagan cada vez más tasas pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión"

"Es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos", afirmó Pareja.