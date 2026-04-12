EE.UU. anunció que bloqueará todo el tráfico marítimo que salga desde los puertos de Irán

En un comunicado, las fuerzas del Comando Central de los Estados Unidos anunciaron que comenzarán a implementar un bloqueo a todo el tráfico marítimo que entre y salga de los puertos iraníes desde este lunes a las 10:00.

"El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes", explicaron.

Y agregaron: "Se proporcionará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo. Se recomienda a todos los marineros que estén atentos a las transmisiones de Avisos a los Navegantes y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 (de puente a puente) cuando operen en el Golfo de Omán y en las aproximaciones al Estrecho de Ormuz". (TN)