Autoridades libanesas confirmaron que hay más de 2.000 víctimas por ataques de Israel

El Ministerio de Salud de Líbano informó este sábado que la cifra de muertos por los ataques israelíes durante la nueva ronda del conflicto aumentó a 2.020, con 6.436 personas heridas luego de la escalada de hostilidades.

El ministerio señaló que la cifra refleja el número acumulado de víctimas registrado en diversas regiones en medio de los continuos ataques aéreos israelíes e intercambios transfronterizos.

La escalada ocurre luego del reinicio de hostilidades en las que se vio involucrado Hezbolá, que afirmó haber lanzado cohetes desde el sur del Líbano hacia Israel el 2 de marzo, por primera vez desde el alto al fuego alcanzado el 27 de noviembre de 2024.

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El intercambio de disparos llevó a Israel a ampliar su campaña militar en todo Líbano. Desde entonces, Líbano ha sido atacado en diversas áreas, con los combates extendiéndose más allá de las regiones fronterizas hacia otras partes del país.

Irán y Estados Unidos acordaron el miércoles un cese al fuego. Israel anunció que acataría la tregua, pero argumentó que el acuerdo no aplicaba a Líbano. Esa afirmación fue rechazada por Irán y por el mediador Pakistán.