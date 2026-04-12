Elecciones en Hungría: Victor Orbán reconoció la derrota y dejará el poder después de 16 años

El primer ministro húngaro, el ultranacionalista Victor Orbán, reconoció su derrota en las elecciones legislativas y felicitó por la victoria a su rival, el opositor conservador Péter Magyar.

“Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar”, dijo ante sus seguidores el mandatario húngaro.

Tras el recuento de 72,4 % de los votos, la oposición logró 138 de los 199 escaños, frente a 54 del hasta ahora gobernante partido Fidesz, de Orbán, que gobernó el país centroeuropeo desde 2010 con mayoría absoluta.

El tercer partido en la Cámara, Nuestra Patria, de extrema derecha, superaba por la mínima el umbral del 5 %, que le daba 7 escaños.

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En caso de confirmarse esta “súper mayoría” (a partir de 133 escaños), Tisza podría cumplir su promesa electoral de reconstruir el Estado de Derecho en Hungría, que el sistema Orbán había reformado a su gusto, con una nueva Constitución, leyes que limitaban la libertad de prensa y otros derechos fundamentales.

La victoria de Magyar acabará con 16 años consecutivos de gobierno de Orbán, considerado un referente para la derecha populista internacional.

Elecciones

Los húngaros votaron este domingo en unas elecciones con un alto nivel de participación que pondrán fin a 16 años de gobierno del primer ministro ultranacionalista Viktor Orbán y dará paso a la alternancia que propone el político conservador proeuropeo Péter Magyar.

Los 7,5 millones de electores en el país, así como los más de 500.000 registrados en el extranjero, pudieron elegir entre cinco partidos, en un sistema electoral mayoritario mixto muy favorable al partido de Orbán, Fidesz (Unión Cívica Húngara).

Orbán, de 62 años, se convirtió en una referencia de la ultraderecha internacional, tanto dentro como fuera de Europa, por sus posturas contrarias a la inmigración y su oposición a los derechos LGTBQ y al continuo apoyo de los occidentales a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Más temprano los sondeos de institutos independientes ya predecían una amplia victoria del partido de oposición Tisza, de Magyar, de 45 años, que en dos años ha logrado construir un movimiento capaz de hacer sombra al primer ministro, cuya popularidad cayó debido a la ralentización de la economía. (con información de TN)