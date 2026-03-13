“El mayor bombardeo en la historia de Medio Oriente”: Trump confirmó otro ataque en la isla de Kharg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las fuerzas de su país atacaron la isla de Kharg, en Irán, un objetivo que "quedó totalmente destruído", luego del "más poderoso bombardeo" sobre Medio Oriente.

A través de un posteo en sus redes sociales, el mandatario señaló que "bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Medio Oriente".

Según el republicano, esto fue "aniquilando por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán: la isla de Kharg", un punto estratégico, ya que allí estaba ubicada la mayor terminal para la exportación del crudo iraní.

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Asimismo, ensalzó la capacidad militar de Estados Unidos y sostuvo que las fuerzas del país asiático "no tienen la chance de defenderse cada vez que ataquemos, Y no hay ninguna posibilidad de que puedan hacer algo al respecto".

Según Trump, Estados Unidos tiene las armas "más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido".

En ese sentido, además, advirtió que si Irán o cualquier otro país, interfiere con el libre paso de los barcos por el estrecho de Ormuz, atacará nuevamente las instalaciones petroleras en Kharg.

La Isla de Kharg es el centro petrolero clave del régimen de Irán

"Irán jamás tendrá un arma nuclear, ni tendrá la capacidad de amenazar a Estados Unidos, a Medio Oriente ni, de hecho, al mundo entero”, concluyó el líder republicano.

La isla de Kharg está ubicada unos 56 kilómetros de la provincia iraní de Bushehr, en el sudoeste del país, y reviste una enorme importancia para la economía local desde los años '80, cuando se convirtió en el punto principal para sus exportaciones de petróleo. (NA)