Francia, Escocia e Irlanda definen este sábado el Seis Naciones

Con tres candidatos al título, este sábado se disputará la quinta y última fecha del Seis Naciones de rugby.

Los tres partidos se jugarán hoy, aunque en horarios diferentes y con Francia -principal candidato- en último turno ya con los resultados de los otros aspirantes.

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Les Bleus y Escocia encabezan las posiciones con 16 puntos, aunque el primero con una diferencia de puntos de +79 respecto de los escoceses (+21). Les sigue Irlanda con 14 puntos en la tabla.

Las opciones de campeonato de cada uno pasarán por la puntuación que consigan: 4 por partido ganado, 2 por empate y adicionales (bonus) de 1 punto por ganar por lograr cuatro o más tries y/o por perder por 7 o menos puntos de diferencia.

La jornada comienza con Irlanda-Escocia a las 11.10, en el estadio Aviva de Dublín, con arbitraje del inglés Luke Pearce.

Luego jugarán Gales-Italia a las 13.40 en el Principality de Cardiff, donde dirige el árbitro francés Christophe Ridley.

Finalmente Francia recibirá a Inglaterra en el Stade de France de París desde las 17.10. Dirige el georgiano Nika Amashukeli.

Los dos primeros cotejos se podrán ver por ESPN 3 y Disney+, mientras que el tercero va por ESPN 4 y Disney+.

Posiciones: 1º) Francia y Escocia, 16; 3º) Irlanda, 14; 4º) Italia, 9; 5º) Inglaterra, 6 y 6º) Gales, 1.