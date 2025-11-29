La joven arrollada por un tren continúa internada en terapia y su estado es estable

La joven que ayer fue atropellada por una formación ferroviaria en la zona de Corrientes, entre Brandsen y General Paz, continúa internada en la terapia intensiva del Hospital Municipal y permanece estable, según informaron esta mañana desde el centro de salud.

Voceros médicos señalaron que la paciente sigue conectada a un respirador y bajo monitoreo permanente.

Ayer, tras su ingreso en estado crítico, fue intervenida de urgencia en el quirófano. Desde entonces, su cuadro se mantiene "estable dentro de la gravedad".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La víctima —una mujer de entre 20 y 30 años cuya identidad aún no fue determinada— sufrió amputación traumática de ambas piernas a la altura de las rodillas y una lesión severa en el cuero cabelludo como consecuencia del impacto.

Continúa la investigación para establecer las circunstancias del hecho.