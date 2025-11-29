Bahía Blanca | Sabado, 29 de noviembre

La región.

Tres Arroyos: un joven sufrió un accidente con maquinaria rural y le amputaron una mano

El hecho ocurrió en la zona de Lin Calel.

Un operario de 20 años que realizaba tareas agrícolas, cayó de una maquinaria de gran porte y fue atrapado por una sembradora, por lo que sufrió graves lesiones.

El hecho ocurrió en un campo de Lin Calel, de Tres Arroyos. Según informó el medio LU24, el joven es oriundo de Orense.

Al quedar atrapado por la sembradora, los discos causaron lesiones importantes en uno de sus brazos y traumatismo de cráneo. 

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Pirovano, donde el personal de salud debió amputarle una de sus manos. En tanto, se evalúa su traslado a un centro de mayor complejidad. 

 

