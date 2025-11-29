Tornquist y Bahía Blanca: se abrió una instancia clave para un nuevo mega parque eólico en la zona

Hasta el 20 de diciembre estará abierta la convocatoria a participación pública para definir el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al proyecto Parque Eólico Ombú IV, que tendrá un tamaño colosal y se desarrollará en los partidos de Tornquist y Bahía Blanca.

Según indicó la dirección provincial de Evaluación de Impacto Ambiental, los interesados deben ingresar a la página web habilitada para conocer el proyecto.

“Luego, se formulan las observaciones y se remiten a la autoridad ambiental. Por último, la autoridad ambiental evalúa y considera los aportes para la decisión ambiental final”, añadió.

El Estudio de Impacto Ambiental y Social –que consta en la página de la dirección provincial- tiene 266 páginas y fue desarrollado el estudio Scudelati & Asociados SA, a pedido de la firma dueña del proyecto, Vientos Ombú IV SA.

Allí se pueden observar las características de un proyecto que, por su magnitud, se convertirá en uno de los más importantes del país en materia de generación de energía eólica. Los números son sorprendentes.

“El master plan del PEO (Parque Eólico Ombú) proyecta una inversión aproximada de 3.000 millones de dólares, con la generación de más de 1.000 empleos directos en el pico de construcción”, se detalló en el estudio de impacto ambiental.

“El objetivo principal del proyecto consiste en instalar 2.149 MW de potencia eólica para el suministro de energía de fuente renovable a plantas industriales con alto consumo energético”, se añadió.

En operación, el parque tendrá una producción anual del orden de los 9.300 GWh, “equivalente al consumo de 3,8 millones de hogares”.

Para lograr esa meta –se indicó- se instalarán nada menos que 307 aerogeneradores marca Nordex, modelo N163, de 7MW. Cada turbina eólica tendrá una columna central de hormigón (material que permite llegar a 120 metros de altura) y tres palas de 80 metros de largo.

La energía eléctrica producida por el PEO será evacuada a través de una estación transformadora principal (ET Principal) de 5 x 475 MVA 500/132/13,2 kV.

“Se prevé además la construcción de 6 estaciones transformadoras colectoras (ET Colectoras) de 132/34,5 kV dentro de los predios del proyecto, las cuales colectarán la energía generada por 6 clusters de generación o áreas de potencia. Para la vinculación de las ET Colectoras con la ET Principal se prevé la construcción de 106 kilómetros de líneas aéreas en 132 kV simple terna y doble terna”, se detalló.

La consultora indicó que aún no se definió el vínculo entre la ET Principal y los eventuales puntos de demanda, los cuales podrían ser abastecidos de manera directa o bien a través de una conexión con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El Parque Eólico Ombú IV se ubicará sobre 76 parcelas privadas (14 de Bahía Blanca y 62 de Tornquist), que ocupan un total de 35.474 hectáreas. En forma efectiva, sólo ocupará 424 hectáreas.

El proyecto se localiza dentro de un imaginario triángulo cuyos vértices son la ciudad de Bahía Blanca, Berraondo y Chasicó.

Una vez terminado, el extremo sur del parque estará a unos 20 kilómetros de Bahía Blanca y, el extremo norte, a 40 kilómetros de Tornquist.

El sitio no fue elegido al azar, sino por sus excelentes condiciones de viento, que venían siendo medidas desde octubre de 2016. En el informe se describe al recurso como “de clase mundial”.

También se ponderó la cercanía con el puerto de Bahía Blanca, “sitio de desembarco de las partes del proyecto, provisión de mano de obra e insumos”, y con el polo petroquímico, “lugar en donde se ubican numerosas industrias con grandes consumos de electricidad”.

De la misma forma, se evaluó en forma positiva la infraestructura vial y, fundamentalmente, “la posibilidad de concretar acuerdos comerciales que sean de interés para ambas partes”.

En su etapa de construcción, el parque contará con 20 accesos distribuidos en distintos puntos entre las rutas nacionales 35 (que atraviesa el predio) y 33 (distante a apenas 6 kilometros).

Según el cálculo del proyecto de obra, en las fundaciones, estaciones transformadoras y edificio de operación y mantenimiento se utilizarán 213.123 metros cúbicos de hormigón, así como 26.296 toneladas de acero.

Para la capa base de los caminos y las plataformas de trabajo de grúas y otras labores se utilizarán casi 900.000 metros cúbicos de grava, y 92.100 metros cúbicos de arena.

En cuanto a cables, las cifras son también monumentales: 3.316 kilómetros de los de 33kV, 690 kilómetros de los de 132kV, 329 kilómetros de los de puesta a tierra y 537 kilómetros de fibra óptica.