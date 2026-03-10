Ariel Mallimaci: la diferencia con el presidente que fue, la deuda pendiente del Colegio y el error del apellido

El Colegio de Árbitros de Bahía Blanca anoche renovó autoridades y Ariel Mallimaci (52 años) fue electo presidente, en lugar de Emanuel Sánchez.

El puntaltense estaba como vicepresidente y tiene experiencia en el cargo por haberlo ocupado cuando existía el Colegio de la vecina ciudad.

"Es un desafío grande, porque en su momento en Punta Alta hubo diez equipos sumando los de la zona, y 20 árbitros. Y no es lo mismo que tener tanta cantidad de clubes y más de 80 árbitros. Pero la idea es seguir con las mismas bases que tenía la comisión anterior, de meterle para adelante, laburar por los chicos y unificar criterios, este año justo son los 40 años del Colegio", recordó.

Como para la mayoría de los colegiados, Miguel Firpo fue el referente y así lo recordó en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

"Miguel siempre está vivo entre todos. Fue quien creó el Colegio, el que tomó la decisión de formar árbitros y allá por el '99 o 2000 empecé a ir a Bahía, lo escuchaba, y lo que para algunos en su momento eran ideas locas, hoy consideramos que era un adelantado", resaltó "Momo".

Proyectar árbitros a nivel nacional es algo que intentará mejorar durante su mandato.

"Cuando empecé en el Colegio había un montón de gente a nivel nacional y hoy está Emanuel y los chicos que dirigen el Federal. La idea es que haya más cantidad. Todavía está la foto con los siete árbitros que dirigían Liga Nacional y TNA en aquella época. Es una deuda pendiente sacar jueces. Ahora está Juan Cruz (Schernenco), su hermano Joel y Sam Inglera...", citó.

Ariel fue jugador de Los Andes hasta 1998. Se definió como tirador, aunque aseguró ser mejor árbitro de lo que era como jugador.

A la figura del recordado Firpo, le suma entre sus referentes a Raúl Chaves y Alejandro Ramallo.

"Para mí es un honor haber podido arbitrar con ellos", aseguró.

Y adelantó, justamente, que el Colorado continuará en la parte técnica de Mayores y Diego Kessler y Nicolás Larrasolo, en Menores.

En tanto, aclaró que su apellido es Mallimaci, por error, no Mallemaci.

"El día que inscribieron a mi abuelo lo hicieron con i, pero somos familiares lejanos con los Mallemaci", puntualizó.

Mirá el video completo: