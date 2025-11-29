Pasó de todo, pero La Armonía terminó la tarde como la empezó: ganando

Es cierto que La Armonía venció a Rosario Puerto Belgrano recién en los penales y, de esa manera, se adjudicó los playoffs del Torneo Clausura de la primera división B de la Liga del Sur. Lo que le da la chance de definir el segundo certamen de la temporada ante Tiro Federal, el mejor equipo de la fase regular.

Hasta ahí la noticia y los datos fríos.

Pero a decir verdad es que el Velezano y el equipo de Punta Alta jugaron una final que lejos estuvo de ser esos partidos decisivos mezquinos, sin emociones, ni cosas a resaltar.

Porque en el Hermanos Francani, donde el Depo se impuso 4 a 3 en los 12 pasos tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular, pasó de todo. Desde el principio hasta el final.

Es que cuando el juego comenzaba a desperezarse en la linda tarde bahiense y el público (que llegó en muy buen número en ambas parcialidades) terminaba de acomodarse en las tribunas, el juego ya tuvo su primer gran golpe de efecto.

A los 4 minutos, Alex Muzi puso el 1 a 0 para el dueño de casa en una jugada tan confusa como reclamada.

El "9" del Depo, que reemplazó a Martín Di Santoro (lesionado en su rodilla), llegó por arremetida al área chica y empujó (vaya uno a saber con qué, en la cancha ni en imágenes se termina de ver con claridad) un buen centro de la izquierda de Juan Martín González y abrió rápidamente el marcador.

Por su pirueta poco ortodoxa a la hora de definir con la marca encima, que la pelota dio en el parante de adentro de la parte trasera de la red y lo rápido de la jugada, hasta la gente y sus propios compañeros tardaron en festejar el gol. Fue un cimbronazo.

Al mismo tiempo, los jugadores de Rosario protestaron una mano y arrinconaron al línea Álvaro Richmond, este llamó al juez principal Franco Páez, quien terminó confirmando el gol. Por lo que La Armonía se puso rápidamente en ventaja, pegando de movida y rápidamente en la final.

Ese tanto tempranero sacudió el partido y enseguida la visita se hizo cargo de la responsabilidad de ir en busca del empate.

Obligado por las circunstancias, pero convencido, el equipo que conduce Federico Gómez Peña se adelantó en el campo, fue el dueño de la posesión e intentó asociarse, sobre todo por las bandas.

Enzo Paredes empezó a copar el medio y de a poco, se fue adueñando de la circulación del balón.

Además, generó algunas chances de peligro, reaccionando rápidamente al gol recibido. De hecho, apenas unos minutos después del 1 a 0, una mala salida de Ignacio Torres en un tiro libre le permitió cabecear muy bien perfilado a Pedro Fernández, quien definió apenas afuera.

La otra más clara la tuvo Federico Pinedo, tras una buena acción colectiva con Palavecino, que había comenzado Espinoza saliendo limpio desde el fondo. No obstante, tras una pared a un toque el exjugador de Villa Mitre entró al área por el vértice izquierdo y definió al segundo palo pero apenas desviado.

Pese a eso, La Armonía aguantó con la firmeza de sus centrales, el despliegue de sus volantes, con Mauro Gil como destacado y el ida y vuelta de Juan Martín González, y se las ingenió con poco para llevar riesgo al arco de Facundo Charmelo.

De hecho una presión alta y un buen pase de Muzi dejaron a Mijael Stautiner cara a cara con el arquero tricolor, desde el punto penal, pero un cierre providencial y a pura jerarquía de Pedro Fernández abortó el intento del delantero velezano.

Pero al primer tiempo le quedaba más, por que tras un envío cruzado Tomás Espinoza llegó vació casi hasta el área chica de Nacho Torres, definió de cabeza y se la dejó mansita al "1" que estuvo atento par el achique.

Tras una entretenida primera mitad, a la final todavía le faltaba lo mejor.

Porque al regreso de los vestuarios, el dueño de casa salió revitalizado y pudo haberlo liquidado en el arranque, acumulando al menos cuatro chances claras de gol

Mientras Rosario profundizó su línea de 3 con Santiago Gorgis, Rodrigo González y Pedro Fernández, La Armonía hizo estragos en los primeros minutos con la energía de Sabugo.

El pibe Gregorio entró con una marcha más, toda la frescura y empezó el complemento con la flechita para arriba.

Primero hizo un jugadón por la derecha, pasando a pura velocidad quién se le puso en frente, pero no pudo terminarla llegando por la línea final.

Unos minutos después, en una corrida de contra, volvió a ganar por la derecha y su remate dio en el palo, cuando definió casi sin ángulo y con el Chori Vega llegando por el centro.

Entre medio de esas dos jugadas, que se dieron entre el minuto 2 y 14, el Depo tuvo otras dos de riesgo.

La primera, a los 6, un cabezazo de Marino en soledad tras un gran centro de Vega desde la izquierda y la otra fue la más nítida de todas. Porque a los 10 minutos, un pelotazo largo complicó en el pique a los defensores de Rosario y Muzi se fue en soledad desde casi mitad de cancha, pero un traslado largo del delantero le dio chances a Charmelo quien estuvo rápido y atento para achicar y desactivar el ataque.

Así las cosas, Rosario zafó de esas, se sacudió y fue en busca del empate. El Peco mandó a la cancha un triple cambio (Nahuel Cornou, Alejo Zwedyk y Leandro González) oxigenó al equipo y empezó a ganar metros.

Con el doble 5 otra vez en levantada, empezó a arrinconar a La Armonía que se fue protegiendo peligrosamente cada vez más cerca de su arquero, a la vez que apostaba a alguna contra para liquidar el juego.

No obstante, hasta ese momento, la superioridad de la visita era territorial, porque merodeaba cerca del área pero no encontraba los caminos para hacer trabajar verdaderamente a Nacho Torres.

A eso, encima, Rosario le sumó la expulsión (por doble amarilla tras dos faltas) de Santiago Giorgis, a los 28 minutos.

Pero lejos de aprovechar la superioridad numérica y empezar a cerrar el partido, La Armonía vivió su minuto más fatídico de la tarde.

A los 35, Edgar Scalco, que había ingresado hacía segundos, vio la roja por un codazo a Alejo Zwedyk. Y apenas un par de jugadas después, Lautaro Marino erró en un cálculo, fue a buscar con la cabeza un centro que era para despejar con los pies y la pelota le dio en la mano. El gesto del capitán agarrándose la cabeza ni bien Franco Páez pitó la pena máxima pintaban la situación de cuerpo entero.

Enzo Paredes se hizo cargo del penal, definió cruzado y bien y empató la final a falta de 8 minutos.

Ya los dos con 10, ambos caminaron el tramo final por la delgada línea de ir a buscarlo y no conceder una chance que lo deje sin nada en los 90 minutos.

De esa manera, todo desencadenó en la tanda de penales, por la misma vía que ambos habían avanzado en semifinales.

En la definición, Pedro Fernández arrancó la serie para Rosario estrellando el travesaño, pero Charmelo le atajó enseguida el intento a Ramiro Fernández y todo siguió penal a penal.

Hasta que en el quinto y decisivo, Nahuel Gregorachuk envío su remate por encima del horizontal y La Armonía logró el pasaje a la final, donde cruzará con Tiro para conocer el rival de Comercial para el partido por el ascenso.

Aunque como pasó de todo, quedaba tiempo para algo más porque en pleno festejos, tuvieron que frenar entre varios a Ignacio Torres, quien se habría enojado por algún grito de parte de la delegación de Rosario que se encontraba siguiendo los penales desde afuera del vestuario visitante, ubicado detrás del arco de la definición. Y, además, dos auxiliares de cada equipo terminaron a las piñas y separados por la Policía.

Por suerte, no pasó a mayores y luego de un par de corridas todo volvió a la normalidad.

Lo cierto es que en una tarde que pasó de todo, La Armonía terminó como empezó: ganando. Y está en la final otra vez.

*La síntesis

La Armonía 1 (4)



I. Torres 5



Mendoza 6

Blanco 6

Marino (c) 5

L. Ruiz 5



Gil 6

Cuello 5

J.M. González 6



Vega 6



Stautiner 5

Muzi 6



DT: Rodolfo Cuello



Rosario 1 (3)



Charmelo 6



R. González 5

P. Fernández 6

Giorgis 4

T. Espinoza 6



Otero 5

E. Paredes 7

Gregorachuk 5



Palavecino 5



Vázquez 5

Pinedo 5



DT: Federico Gómez Peña



PT: Gol de Muzi (LA), a los 4m.

ST: Gol de Paredes (R), de penal, a los 37m. Fueron expulsados Giorgis (R), a los 28, y E. Scalco (LA), a los 35.

Penales: Para La Armonía anotaron J. Blanco, A. Mendoza, L. Ruiz y M. Vallejos. Charmelo (R) le contuvo el remate a R. Fernández. Para Rosario marcaron E. Paredes, Cornou y Pinedo. Fallaron P. Fernández y Gregorachuk.



Cambios: 45m. Sabugo (6) por Stautiner, 66m. Vallejos por Muzi, 78m. Scalco y O. Herrera por Cuello y J.M. González y 85m. R. Fernández por Vega, en La Armonía; 58m. Cornou, A. Zwedyk y L. González por Vázquez, Espinoza y Otero y 78m. Mussini por Palavecino, en Rosario.



Amonestados: Blanco (26m.), en La Armonía; Zweedyk (79m.), en Rosario.



Árbitro: Franco Páez (5).



Cancha: La Armonía (muy buena).