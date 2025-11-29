Declaran provincial a una de las fiestas culinarias más importantes de la zona

Luego de casi un año de que el proyecto deambulara por distintas comisiones en las cámaras de Diputados y Senadores, finalmente fue sancionada la ley que otorga carácter provincial a la Fiesta del Cordero Serrano, en Saavedra.

La sanción definitiva por parte del gobierno bonaerense llegó días atrás, junto con la correspondiente publicación en el Boletín Oficial, por lo que la próxima edición de la celebración ya contará con la nueva categoría.

El texto de la promulgación declara “como fiesta provincial a la Fiesta del Cordero Serrano" y dispone que sea incluida dentro del calendario turístico provincial. De esta manera, el evento accederá a otras opciones de financiamiento y contará con una mayor y mejor promoción.

Esta se desarrollará, como siempre, en coincidencia con los festejos por el aniversario de la población, que se recuerda el 17 de diciembre pero que en esta ocasión se celebrarán el 21. Ese día, la quinta edición del evento, contará ya con el carácter de provincial.

La decisión había sido publicada en el Boletín Oficial bonaerense a fin de octubre, bajo el número 15.552.

El proyecto había sido presentado por la diputada María Fernanda Bevilacqua a fin de 2024. En sus fundamentos, señala que “la Fiesta del Cordero Serrano se ha convertido en una de las celebraciones más importantes de la región y atrae a turistas y visitantes de todo el país”. También la calificaba como “una oportunidad única para conocer la cultura y la gastronomía local, y para disfrutar de un ambiente festivo y acogedor”.

“Promueve la valoración y el cuidado de los recursos naturales de la zona, ya que el cordero serrano se cría en pastizales naturales y se alimenta de manera natural, sin el uso de químicos ni hormonas. De esta manera, se fomenta la producción local sustentable y se apoya a los pequeños productores”, explicaba.

Según la legisladora, “la carne de cordero de la zona de Saavedra es un verdadero tesoro gastronómico, reconocido por su excelente calidad en todo el mundo”.

“Es resultado de la crianza de corderos de raza Corriedale en un sistema extensivo en pastizales tanto nativos como sembrados en los límites de las regiones pampeanas y patagónicas. La combinación de la raza del animal y la calidad del alimento de la región, permiten obtener una carne de alta calidad y alto nivel nutricional”, explicaba.

Además, señalaba que “el marmolado de grasa en la carne de los corderos de Saavedra es excepcional, lo que le confiere una textura suave y un sabor muy característico y exquisito”. A esto se suma, agregaba, la proporción ideal entre músculo y grasa de la carne, así como su alta capacidad de retención de agua, que contribuyen a obtener una carne tierna, jugosa y deliciosa.

En ese sentido, destacaba la importancia de los pastizales serranos, ideales para la alimentación de los ovinos.

“Presentan una gran diversidad de especies y un alto valor nutricional, lo que permite que los corderos se desarrollen de manera óptima y adquieran el sabor y la textura que los hacen únicos. Los pastizales serranos son una joya de la biodiversidad que contribuye a la conservación del ecosistema”, señalaba.

Artistas



Si bien todavía no hay una definición oficial sobre el cronograma de la 5ª Fiesta Provincial del Cordero Serrano, ya se determinó que se realizará el domingo 21 de diciembre.

Entre los espectáculos confirmados se encuentran el dúo De Flavios, de Darregueira; Amparo Sol, la cantante de Bahía Blanca que participó del ciclo La Voz Argentina, con su tributo a Soledad; Amaneceres, de Goyena, y la agrupación bahiense Kaiser Carabela. También estará el artista circense Rudy Güemes.

En esta ocasión se cocinarán entre 40 y 45 corderos, que se cocinarán al asador y se repartirán gratuitamente en sandwichs a quienes participen de la fiesta.