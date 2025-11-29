Después de 40 años, el Polideportivo de Coronel Pringles está cerca de su inauguración

A buen ritmo avanzan los trabajos en el Polideportivo Municipal de Coronel Pringles, un proyecto que se viene llevando a cabo desde hace varios años, y que es considerado como un lugar clave para el deporte local. La intención desde la comuna es que pueda inaugurarse en 2026.

Tras las sucesivas etapas de construcción, el gimnasio llegará a una superficie techada de 2.340 metros cuadrados, y podrá albergar a distintas disciplinas. Su construcción es una iniciativa que supera las cuatro décadas, y que nunca pudo concretarse.

Una vez finalizada, la obra contará con tribunas elevadas para 540 personas sentadas (más otras 120 si se instalas tribunas telescópicas), vestuarios, sanitarios y depósitos, áreas administrativas y salas con distintos fines deportivos. La construcción consta de cinco etapas.

En estos momentos se está trabajando en la instalación de agua. Además, se realizará una licitación para completar los sistemas de agua fría y caliente en los sectores ubicados bajo las gradas, donde se encuentran los sanitarios y los baños de árbitros con ducha y vestuario.

En ese sector también se instaló losa radiante, que permitirá contar con calefacción adecuada.

Por su parte, en los demás ambientes continúan las tareas de carpetas, revoques y colocación de aberturas, mientras que en el exterior ya se observa casi todo cerrado y con el revoque lateral finalizado. La instalación eléctrica está prácticamente concluida, restando solo la colocación de artefactos y pequeños detalles.

En ese sentido, el intendente Lisandro Matzkin destacó que “si bien se ha avanzado mucho y el Polideportivo está quedando muy lindo, todavía faltan trabajos por hacer”.



Paralizadas

En julio de 2021, las autoridades comunales de Coronel Pringles había anunciado que retomarían las obras del gimnasio polideportivo del balneario municipal, iniciadas durante la última dictadura militar y paralizadas por más de 40 años.

En ese momento, Matzkin había dijo que “nos fijamos como objetivo que el balneario municipal tenga un polideportivo y que todo el complejo tenga la posibilidad de desarrollar eventos de toda naturaleza. Trabajamos de la mano con la Provincia”.

Por ese entonces, el edificio –de 41 metros de largo por 22 de ancho- no era más que un imponente salón rodeado de paredes de escasa altura, incompletas y apenas revocadas, coronadas por un techo de hormigón sostenido sobre altas columnas del mismo material. (Agencia Coronel Pringles)