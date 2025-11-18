ARCA subastará 827 toneladas de trigo y cebada acopiadas en un silo de Coronel Pringles

La Dirección Regional Bahía Blanca de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que procederá a la venta, mediante subasta pública, de 827,3 toneladas de cereal, oportunamente interdictado y habilitado para su realización mediante sentencia firme de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, dictada en autos FBB N°2543/2024, tramitada ante el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca.

El cereal objeto de subasta consiste en 95,02 toneladas de Trigo (ph 76,0180) y 732,28 toneladas de cebada (ph 69,65), determinadas mediante procedimiento de cubicaje realizado en los silos de almacenamiento.

Se encuentran almacenadas en silos ubicados en la planta de acopio de calle Lavalle S/N (entre 500 y 600) de la localidad de Indio Rico, en el partido de Coronel Pringles (posición georeferencial: coordenadas 38° 19’ 51” sur y 60° 53’ 44” oeste).

La subasta será conducida por Martillero Público designado por sorteo, del Colegio de Martilleros y Corredores de Bahía Blanca.

Características de la Subasta:

Exhibición y/o revisión de la mercadería: 20 de noviembre, de 11:30 a 12:30, en la planta de acopio mencionada, donde además se exhibirán los informes correspondientes a los análisis realizados sobre muestras obtenidas del cereal almacenado.

La subasta se realizará el viernes 28 de noviembre, a las 11.00, en la sede del Colegio de Martilleros y Corredores de Bahía Blanca (Brandsen 148).

Loteo del cereal:

Silo N°9: 95 toneladas de trigo – valor base $ 6.800.000.-

Silo N° 10: 292,45 toneladas de cebada– valor base $ 18.200.000.-

Silo N° 6: 292,45 toneladas de cebada– valor base $ 18.200.000.-

Silo N° 7: 147,37 toneladas de cebada. – valor base $ 10.300.000.-

Información adicional:

• Cada silo se considerará un lote, subastando el contenido total del silo por su valor total y no por peso obtenido al momento de la entrega.

• Gastos de extracción, traslado y otros que demande la tarea: a cargo del comprador.

• Precio: en base al estado en que se encuentra, a partir del valor base.

• Forma de pago: el comprador deberá abonar en el acto de subasta el 30 % del precio de venta, el 10% en concepto de honorarios del Martillero (más IVA) y el 10% de honorarios correspondientes a la Caja de Previsión Ley 7.014

• Dentro de las 48 horas hábiles de notificada la aprobación de la subasta, el comprador acreditará el pago del saldo restante (descontada la seña), como condición para retirar el cereal adquirido.

• El cereal deberá ser retirado en el pazo de 10 días hábiles desde la fecha de aprobación de la subasta, previa cancelación del total del precio.

• Se deja constancia que la planta de almacenaje no se encuentra operativa.

Para más precisiones, se sugiere acceder a la publicación de la Disposición N°73 /2025 de Subasta dictada por ARCA-Regional Bahía Blanca, publicada en la edición Nº 35.788 del Boletín Oficial del 10 de noviembre, o en el Colegio de Martilleros y Corredores de Bahía Blanca (Martillero Público Enrique Raúl Arauzo).