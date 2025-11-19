Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

13.6°

13.6°

Patagones: se inauguró el Banco Blanco con un fuerte mensaje de concientización

Fue en el marco del Día de la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas y Niños.

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas y Niños, se inauguró el Banco Blanco en la costanera de Carmen de Patagones, en inmediaciones del Parque Comandante Luis Piedrabuena.

El espacio, colocado frente al río, invita a la comunidad a detenerse, reflexionar y reafirmar el compromiso colectivo con la protección de las infancias.

La actividad fue encabezada por el secretario de Producción, Desarrollo Económico y Comunitario, Raúl Rosemberg, en representación del intendente Ricardo Marino.

También estuvieron presentes la Directora Provincial de Regiones, Ximena Martel; la Directora Regional Sexta del Ministerio de Mujeres y Diversidad, Silvia Zabala y la directora de Niñez, Adolescencia y Género del Municipio, Mara Quentrequeo.

Durante la ceremonia, Silvia Zabala, resaltó la importancia del gesto y del lugar elegido.

“Instalar un Banco Blanco, frente al río Negro, es una invitación a reflexionar y poner en valor los derechos de niños y niñas. Felicito al equipo municipal y a todos los que hicieron posible este acto tan significativo”, destacó.

Raúl Rosemberg encabezando la inauguración

Por su parte, Mara Quentrequeo agradeció el acompañamiento provincial y destacó el trabajo conjunto en la protección de las infancias. Además, valoró el compromiso del equipo de la DINAG, de cada trabajadora y de las familias "en una actividad que  fue tejida de manera colectiva".

Finalmente, Raúl Rosemberg afirmó que “la defensa de los derechos de niñas y niños debe ser visible y sostenida a nivel distrital, provincial y nacional”, y destacó que la iniciativa forma parte del compromiso asumido por el municipio.

La jornada contó con la presencia de vecinos, familias, concejales municipales, delegados del Interior y funcionarios del Ejecutivo Municipal.

En este marco, el intendente Ricardo Marino, recibió a la Directora Regional 6ª del Ministerio de las Mujeres y Diversidad, Silvia Zabala, y a la Directora Provincial de Regiones, Ximena Martel.

Ricardo Marino en la reunión con Silvia Zabala

En la ocasión, Marino agradeció la presencia de las funcionarias y destacó la importancia de trabajar de manera articulada con Provincia para fortalecer las políticas de protección y acompañamiento.

Durante el encuentro, Silvia Zabala valoró el compromiso del municipio y del equipo local. Señaló que existe un crecimiento sostenido en el área y destacó la organización del trabajo territorial. (agencia Patagones)

