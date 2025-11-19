Abril Romero: el Ministerio de Seguridad ofrece $5 millones a quien aporte datos

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quienes aporten datos útiles para dar con el paradero de Abril Nilda Romero Miranda, la adolescente de 17 años, oriunda de General Rodríguez, que lleva dos meses desaparecida y se habría ido junto a Cristian Velazco, de 32 años, quien ya recibió una denuncia por violencia de género.

El Programa Nacional de Recompensas describió a la joven “de cabello largo de color oscuro, ojos oscuros y tez trigueña”, al tiempo en que señalaron que la menor se ausentó “luego de dejar una nota a sus progenitores en la cual manifestaba que iba a estar bien y que se iba con su novio Cristian Velazco, de 32 años de edad, quien posee diversas denuncias por violencia de género en su contra”.

“Se presume que la menor podría encontrarse en la provincia de Salta o haber sido trasladada hacia un país limítrofe de manera ilegal, siendo víctima de una privación ilegal de la libertad agravada por tratarse de una menor de 18 años y por el vínculo de pareja, sumado al contexto de violencia de género”, indicaron en el texto de información requerida.

El mismo comunicado indica que la Unidad de Instrucción Judicial solicitó al Ministerio que “se ofrezca recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero de Abril”.

Asimismo, señalaron que “la mencionada unidad puso en conocimiento que, al comienzo de la investigación se podía creer que el hecho se trataba de una ausencia voluntaria, debido a que la menor dejó una nota a sus progenitores en la cual manifestaba que iba a estar bien y que se iba con su novio Cristian Velazco”.

No obstante y respecto a la convivencia entre ambos, el parte indicó que “luego de una pelea, retornaron a sus respectivos hogares, y tras el lapso de aproximadamente 2 semanas, decidieron fugarse juntos, lo que demuestra, que la relación está dada en un vínculo con claras características de manipulación y control, por parte de Velazco hacia la menor”. (con la información de NA)