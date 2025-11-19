Rocío Oliva sin filtros con Moria Casán sobre su relación con Diego Maradona

Rocío Oliva volvió a la televisión después de un largo tiempo en silencio y sorprendió con una entrevista profunda junto a Moria Casán, donde repasó su historia de amor con Diego Maradona.

Oliva habló de los años de convivencia, del quiebre definitivo, del reclamo económico que luego decidió desestimar y del desconcierto que le generó el deterioro final del astro.

Además, aseguró que su vínculo con el Diez estuvo lleno de momentos felices: “Tuvimos una relación muy linda, con todos los condimentos que tienen las parejas. Tengo muy buenos recuerdos. Diego fue muy generoso y siempre me puso a su lado”, afirmó, y destacó la importancia que tuvo en su vida personal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Moria profundizó en ese punto y reveló que presenció el sufrimiento de Maradona tras la separación: “Él estaba desesperado por recuperarte”.

Rocío lo confirmó y sumó que al principio su relación con las hijas de Diego era buena: “Gianinna quería que estuviéramos juntos”.

Durante la charla, Oliva aclaró el reclamo económico que inició en vida del exjugador y que luego retiró: “Era una compensación por los años de convivencia, hablé con él, pero cuando Diego falleció, fui y desestimé todo. No quería seguir con ese tema”, explicó.

Además, confirmó que el Diez le dio el dinero con el que compró su casa: “Él decía que era ‘nuestra casa’. No escatimaba nada, jamás. Siempre quiso que estuviéramos bien”, sostuvo.

Al ser consultada por los celos de Maradona, Oliva lo relacionó con la diferencia de edad y sus ganas de desarrollarse profesionalmente: “Yo era joven y quería trabajar y hacer mil cosas. En Dubái no tuvimos problemas, pero en Argentina sí. Me sentía ahogada. Él quería que yo estuviera en casa”, contó.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando habló del final de Maradona: “Diego se hacía estudios todo el tiempo y los médicos decían que estaba mejor que un chico de dieciocho años. Cuando lo vi entrar a la cancha de Gimnasia, no lo podía creer. No era él”, recordó con tristeza.

También sostuvo que dejó de verlo al inicio de la pandemia: “Ya no pude entrar más y no lo vi nunca más”. Sobre las causas de su muerte, fue sincera: “Creo que se abandonó muchísimo. Tal vez no quería vivir”.

Oliva reveló que su despedida fue tan honesta como afectuosa: “Me dijo que forme una familia linda, que me case, que tenga hijos, que sea feliz y que no esté con alguien ‘maradoniano’. Fue una charla muy hermosa”, recordó emocionada.

En el cierre, Moria le hizo un ping pong y Rocío confirmó que está en pareja desde hace casi un año con un hombre llamado Néstor, también contó que ama el fútbol, que es obsesiva con la limpieza y que logró dejar atrás la impulsividad que tenía años atrás. (NA)