Dólar en Bahía Blanca: a cuánto finalizaron este miércoles todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó su cotización esta tarde a un valor promedio de $1.434 para la venta y de $1.380 para la compra en Bahía Blanca, registrando una suba de 0,4% en relación al cierre del martes, revirtiendo su tendencia de la víspera.

En tanto, el dólar blue se mantuvo en $1.445 para la venta en nuestra ciudad, y se ofrece al mismo valor en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.859 (+0,35%); el MEP cotiza a $1.444,75 (+0,30 %), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.482,49 (+0,70 %).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 607 puntos básicos (-1,14%).