Chocaron 5 autos en cadena frente a Pago Chico
Intervinieron un Toyota Corolla, un Fiat Palio, un Volkswagen Bora, un Peugeot 308 y un Renault Sandero.
Cinco autos protagonizaron esta mañana un choque en cadena en el kilómetro 17 de la ruta 229 que une Punta Alta y Bahía Blanca.
Fue cerca de las 7:30, a la altura del ingreso al barrio cerrado Pago Chico e intervinieron un Toyota Corolla, un Fiat Palio, un Volkswagen Bora, un Peugeot 308 y un Renault Sandero.
Según se informó, los vehículos circulaban en sentido Punta Alta-Bahía Blanca cuando por una mala maniobra hubo una frenada que desencadenó el choque.
No se reportaron heridos graves.