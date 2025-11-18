Qué carreras nuevas se ofrecen en la sede puntaltense de la UPSO 

La sede de Punta Alta de la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) abrió la inscripción para su propuesta académica de 2026.

Se dictarán la Tecnicatura Universitaria en Emergencias Sanitarias, de modalidad presencial, y la Tecnicatura Universitaria en Emprendimientos Logísticos, también presencial y destinada únicamente a estudiantes que se encuentren cursando la Diplomatura Universitaria en Operaciones Logísticas.

Las inscripciones pueden realizarse a través del sitio oficial www.upso.edu.ar/oferta-academica

La propuesta educativa es gratuita, con perfil emprendedor y sin examen de ingreso.

Desde principios de este año, la sede local de la UPSO funciona en el edificio del exsanatorio ubicado en Urquiza y Colón.

