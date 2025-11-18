Detuvieron a un hombre por atacar a su hermana con una pala

La Policía de Punta Alta detuvo ayer a un hombre acusado de atacar a su hermana con una pala, en una casa del barrio Ciudad Atlántida.

Se trata de Santiago Altamirano, de 31 años, quien quedó acusado de lesiones agravadas por el vínculo e infracción a la ley de violencia familiar.

Según indicaron desde la Comisaría local, cerca de las 18:50 llegó un patrullero del Destacamento Zona Sur a avenida Tucumán al 200, donde constató que una joven de 23 años presentaba lesiones visibles en una pierna y un brazo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los efectivos aprehendieron al hombre y secuestraron una pala vieja, de fabricación casera, con la que se presume que hirió a su hermana.

Altamirano quedó alojado en la dependencia policial, a disposición de la Fiscalía Nº 15 que interviene en el caso.

