Clausura liguista: las semis de la B irán el sábado y las de la A el domingo

Este fin de semana comenzarán los playoffs del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En el flamante horario de las 17, los cotejos del Promocional irán el sábado.

En el Onofre Pirrone, Tiro Federal --que se quedó con la ventaja deportiva-- recibirá a Rosario (4º).

Por su parte, en el Puerto, Comercial (2º) esperará a La Armonía (3º) en el séptimo cotejo del año.

En caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

En caso de un resbalón en esta instancia, el aurivioleta tendrá una final extra en cancha neutral.

Comercial ya ganó el Apertura y en caso de repetir ascenderá a la elite. Por ende, La Armonía, el mejor de la tabla anual, jugará la Promoción ante San Francisco.

De lo contrario, el perdedor de la final anual será el rival del Santo.

En la A

Los dos compromisos irán el domingo, a las 17.

Huracán --quien obtuvo el 1-- recibirá a Libertad en el Bruno Lentini, sin público visitante.

Por su parte, Villa Mitre (2º) será anfitrión de Liniers (3º).

El Globo tendrá una chance extra en caso de perder en esta instancia.

En caso de empate en los 90 minutos, se ejecutarán penales.

En la final anual espera Bella Vista, ganador del Apertura.