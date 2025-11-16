Con la chapa de Lefiñir y el corazón en la mano, Tiro se quedó con el 1

La mano no venía bien para Tiro Federal. Tras un opaco primer tiempo, en el que su rival Sansinena lo perdonó al no aprovechar un penal, el aurivioleta sacó chapa en el arranque del complemento, llegó el gol de la tranquilidad cuando Comercial ya ganaba 3 a 0, pero luego se quedó con diez por la expulsión de su capitán y terminó defendiendo el éxito con Diego Ocampo en una pierna y, prácticamente, dos elementos menos. Mirando el reloj y con mucho corazón, sostuvo el 1 a 0 y la victoria con valor agregado.

Franco Lefiñir, quien definió como un 9, le dio la victoria al elenco de la dupla Gigliotti-Sardi, que tuvo que batallar y mucho para sortear el escollo que le propuso el conjunto de Cerri.

Le dio vida

El primer tiempo fue muy opaco. El local se mostró atado, nervioso, abusando del pelotazo para los delanteros pocos fornidos que puso en cancha, sin la presencia del suspendido Mc Coubrey.

El visitante lució mejor. Más suelto, hizo pesar la movilidad de Gero Fernández y el atrevido Silva. Por eso, las únicas chances fueron del albirrojo.

Gero Fernández remató desviado en una acción clara antes del primer cuarto de hora, pero después el cotejo cayó en un pozo. Abundaron las imprecisiones y el escaso juego asociado.

Y cuando parecía que el primer período se iba sin pena ni gloria, llegó una enorme chance para Sansinena. Laborde le cometió un claro penal al "Farrita" Fernández y el Pirrone quedó mudo.

Sin embargo, Stortini desvió el remate desde los 12 pasos, la agarró muy abajo a la pelota y salió dos metros arriba.

Tiro ni siquiera pateó al arco en los primeros 45 minutos y festejó el cierre sin goles en la primera mitad.

Con otra actitud

El dueño de casa mostró su mejor versión en el primer tramo del segundo período.

Se paró mas adelante y presionó más arriba. Forzó el trámite y fue a buscar el tanto de la victoria con muchas más actitud.

Rochón casi vulnera su propia valla con un cabezazo que dio en el horizontal y Villalobos cabeceó apenas desviado un tiro de esquina ejecutado pro Joaquín Martínez.

Y a los 10 llegó el gol. Tras un par de centros en que estuvieron involucrados Joaquín Martínez y Restiffo, la pelota le cayó a Lefiñir de 9 y el 5 definió con mucha categoría, eludiendo a Szulga y tocando de derecha al gol.

Parecía que el local ganaba en tranquilidad, pero poco después llegó la expulsión de su capitán Seba Mancinelli, quien llegó tarde ante el pibe Silva y vio la segunda amarilla.

Los contratiempos continuaron para el aurivioleta porque Mérigo duró apenas 14 minutos en cancha y Diego Ocampo quedó en una pierna cuando se habían agotado los cambios.

El final fue dramático. Tiro no lo cerró y Sansinena tuvo ocasiones para empatarlo. Incluso, Arias tuvo que intervenir un par de veces.

Los 6 minutos de descuento --bien sancionados por Zaragoza-- fueron un suplicio para el conjunto del Polígono, que pudo sostener la ventaja y el 1 para terminar celebrando con su gente.

LA SÍNTESIS

TIRO FEDERAL 1

Arias 7

Villalobos 6

S. Mancinelli (c) 5

Prieto 6

Restiffo 7

LEFIÑIR 7

Ocampo 6

Laborde 5

J. Martínez 6

G. Fraysse 5

F. Fraysse 5

DT: Gigliotti-Sardi

SANSINENA 0

Szulga 5

Rochón 5

Ríos 6

Semper 6

Cerato 5

J. Silva 7

Orrego 6

Medrano (c) 6

G. Fernández 7

Zinni 5

Stortini 5

DT: E. López

PT. No hubo goles. Stortini (S) falló un penal a los 41m.

ST. Gol de Lefiñir (TF), a los 10m. A los 15m. fue expulsado Mancinelli (TF).

CAMBIOS. 63m. S. Fernández (6) por Laborde y Mérigo por Lefiñir, 73m. Grippaudo por G. Fraysse y 77m. Salgado por F. Fraysse y Ruppel por Mérigo, en Tiro; 65m. Ibarola por Silva y 76m. De Prada por Zinni, en Sansinena.

ARBITRO. Pablo Zaragoza (6).

TERCERA JUVENIL. Empate, 1 a 1.

CANCHA. Tiro (buena).