Increíblemente en el Roberto Carminatti perdieron los dos

Casi como ironía del destino, Olimpo y San Francisco se terminaron consolando tras el éxito del aurinegro 2 a 0. Es que el aurinegro, pese a ganar inobjetablemente 2 a 0, no pudo lograr el milagro de permanencia porque Sporting empató sin goles ante Libertad en Punta Alta y el Santo terminó cayendo a la Promoción.

Los goles del "Negro" Colmenares --máximo artillero de la temporada-- y la buena labor de los dirigidos por Gastón Sancho no fue suficiente para que los locales pudieran forzar un partido extra ante el rojinegro.

Muchos nervios

Casi naturalmente, el cotejo tuvo un desarrollo muy parejo en los primeros 45 minutos. Es que el calor, el viento y lo que había en juego atentó para que salga un partido abierto y con buen juego.

Los dos se mostraron atados, inconexos y poca precisión en el traslado del balón.

El visitante tuvo la primera ocasión cuando un violento remate de Bardella encontró una buena respuesta de Jonathan Acosta.

El local reaccionó y tuvo dos oportunidades muy claras. Un zurdazo de Marcos Acosta estremeció el ángulo superior izquierdo de Arias y el 17 respondió de maravillas ante un derechazo de Ithurriague.

Así se fue un primer tiempo con pocas luces y muchos errores.

Lo ganó bien

Con el oído en el otro partido, el complemento fue algo más abierto.

Y llegó la apertura del marcador para romper el molde. Un tiro libre que ejecutó con mucha precisión Galbarini encontró el cabezazo de Colmenares de pique al piso en el segundo palo para darle esperanzas a su elenco.

Con el 1 a 0, el juego ganó en emotividad y dramatismo.

El resultado en contra lo obligó al Santo a tener que buscar el empate con mucha gente.

El ingresado Alexis Vega tuvo un par de oportunidades oportunas, pero el local de contragolpe también lastimó.

Franco Torre no pudo sentenciar de frente al arco, Colmenares falló en un mano a mano cuando lo tenía solo a Leyes.

Ya en tiempo de descuento, Castiglioni se devoró el empate de cabeza casi en la última chance para el visitante.

El tramo final mostró varios encontronazos y llegó la noticia del empate de Sporting sin que el árbitro Leguizamón diera un solo minuto de descuento. Insólito.

Y, finalmente, Olimpo lo cerró. Sosa fauleó a Vidal dentro del área y Colmenares canjeó el penal por gol, aunque Arias estuvo a punto de atajarlo.

Así, el elenco de Gastón Sancho --que mostró gran personalidad para ganar con total justicia-- se despidió de la primera local con hidalguía.

Y el Santo deberá mejor y mucho para no sufrir en la Promoción.

LA SINTESIS

OLIMPO 2

J. Acosta 6

M. Acosta 6

Di Nasso (c)

I. Walter 6

Ithurriague 7

Sgattoni 6

Galbarini 7

Torre 6

Leyes 5

COLMENARES 7

Vidal 6

DT: G. Sancho

SAN FRANCISCO 0

Arias 6

Ferranti 5

Sosa 5

Leguiza 6

Bardella 6

Gandolfo 5

J. García x

Onorio 5

J. Romero 5

Soto Torres 5

Agudiak 5

DT: E. Dambolena

PT. No hubo goles.

ST. Goles de Colmenares (O), a los 12 y 52m., el segundo de penal.

CAMBIOS. 90m. Santamaría por Leyes y 95m. Asenjo por Vidal, en Olimpo; 22m. Castellano (5) por J. García, 58m. Vila (5) por Agudiak y Vega (5) por Ferranti y 68m. D. Romero por J. Romero y Castiglioni por Soto Torres, en San Francisco.

ARBITRO. Mariano Perretti (6).

CANCHA. Olimpo (muy buena).