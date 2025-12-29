Buscan a un joven que viajó a Mar del Plata para buscar trabajo y dejó de comunicarse con su familia

La Policía solicita colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un joven bahiense de 25 años, quien se encuentra ausente de su hogar desde el 21 del mes en curso.

Se trata de Maximiliano Echarri, quien el pasado 1 de diciembre partió desde Bahía con rumbo a Mar del Plata con la intención de buscar trabajo en temporada estival.

La madre del joven indicó que acompañó a su hijo a la estación de ómnibus, desde donde viajó La Feliz, y que mantuvo comunicación con él hasta el 21 de este mes, desconociendo desde entonces su paradero actual, el lugar donde pernocta y el trabajo temporario que podría haber conseguido.

Maximiliano es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez morocha y tiene cabello corto.

Al momento de viajar portaba su DNI, llevaba escaso dinero y posee redes sociales.

La causa quedó a cargo de la UFIJ N°20, con intervención de la Comisaría Cuarta de Bahía Blanca y la Subcomisaría Harding Green, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Región Interior Sur.

Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato con la dependencia policial más cercana o al 911.